Le polpette sono un goloso piatto della nonna che a tavola riescono a metter d’accordo grandi e piccini. Piccole, grandi, medie, con carne, pane, pesce e verdure: attraverso questa preparazione possiamo sbizzarrire la nostra fantasia in cucina. Da nord a sud del Belpaese, infatti, le ricette si tramandano e variano da generazione in generazione. Alle volte a variare sono i metodi di cottura, altre volte vengono aggiunti o tolti ingredienti in base ai nostri gusti. Tuttavia, le polpette sono comunque un secondo piatto amato e apprezzato: sapore, odore e croccantezza in una preparazione spesso superlativa.

La cucina della domenica

Le polpette al sugo potrebbero rappresentare per molti di noi un meraviglioso viaggio nella memoria. Un viaggio che ci collega alla tradizione e alla genuinità della cucina della nonna, quella tipica delle domeniche trascorse in famiglia. Infatti, la cucina della nonna è una continua riscoperta d’ingredienti semplici, colorati e ricchi di sapore. Ovviamente, per la preparazione delle polpette, potremmo decidere di omettere o meno ingredienti ma anche di aggiungerne dei nuovi. Tuttavia, per ispirarci alle tradizioni passate, possiamo preparare senza uova né pane, semplici e veloci le polpette delicate ma sorprendenti.

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per 4 persone:

200 gr. di fagioli cannellini già cotti;

50 gr. di pangrattato (per la panatura);

50 gr. di pecorino;

1 carota;

100 gr. di pinoli;

1 costa di sedano;

1 mazzetto di prezzemolo;

2 scalogni;

1 limone;

1 mandarino;

sale, pepe, olio extravergine d’oliva q.b.

Senza uova né pane, semplici e veloci le polpette della nonna conquisteranno al primo morso grandi e bambini

Cominciamo la preparazione sciacquando sotto l’acqua corrente il sedano. Proseguiamo tritando gli scalogni, la carota, il sedano e grattugiando le scorze del limone e del mandarino. Teniamo da parte le scorze e lasciamo stufare sedano, carota e scalogni in padella con un filo d’olio e ½ bicchiere d’acqua per circa 5 minuti. Intanto sistemiamo del pangrattato in un piatto fondo.

Trascorso il tempo, trasferiamo gli ingredienti nel frullatore, unendo i fagioli, le scorze tritate, il prezzemolo, il pecorino, un cucchiaio di pangrattato, sale e pepe. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo, infine lo lasciamo riposare in frigorifero per circa un’ora.

Diamo forma alle polpette

Trascorso questo tempo, riprendiamo dal frigo il composto e diamo forma alle polpette. Per eseguire questo procedimento al meglio, dovremo avere le mani leggermente umide. Pertanto, aiutandoci con un cucchiaio preleviamo un po’ di composto alla volta, lo amalgamiamo tra le mani con qualche pinolo e lo trasferiamo nel pangrattato.

Accendiamo il forno ad una temperatura di 180°C e foderiamo una teglia con della carta forno, spennellando la base con un filo d’olio. Sistemiamo le polpette sulla teglia e lasciamole cuocere in forno per circa 18/20 minuti a 180°C, girandole a metà cottura. Saranno pronte quando avranno raggiunto una buona doratura. Potremmo servire le golose polpette in tavola accompagnate da una deliziosa insalata invernale o da una delicata composta della nonna.

