Le polpette, che siano con la carne o semplicemente con il pane, sono un piatto delizioso che accontentano anche i palati più esigenti. Un secondo piatto facile e veloce da preparare, amato da grandi e piccini, che riporta alla memoria i gustosi sapori della nonna. Dunque, le polpette sono il simbolo di una cucina povera ma ricca di sapori e odori, che ci riportano indietro nel tempo.

Pertanto, parliamo di una ricetta classica ma in continua evoluzione. Difatti, nella preparazione delle polpette possiamo davvero mixare gli ingredienti così da realizzare ricette gustose e ricche di sapore. Oggi andremo a proporre una ricetta per preparare 20 polpette al sugo sostituendo l’ingrediente principale utilizzato solitamente per far amalgamare gli ingredienti: l’uovo. In questa ricetta, infatti, utilizzeremo una patata media bollita e schiacciata. Dunque, andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione delle nostre polpette al sugo.

Per le polpette avremo bisogno di:

100 gr. di pane raffermo;

230 gr. di pecorino grattugiato;

1 patata media bollita e schiacciata;

80 gr. di pinoli;

20 gr. di prezzemolo;

sale, pepe nero q.b.;

olio di semi di girasole q.b.

Per la salsa avremo bisogno di:

350 gr. passata di pomodoro;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva, sale, basilico q.b.

Queste morbide polpette al sugo sono senza uova e si preparano in soli 30 minuti con l’aggiunta di un ingrediente segreto

Per preparare le morbide polpette al sugo, il primo passo che dobbiamo fare è quello di preparare la passata di pomodoro. Dunque, in una casseruola versiamo un filo d’olio con uno spicchio d’aglio e lasciamolo imbiondire per qualche minuto a fiamma bassa. Aggiungiamo quindi la passata, mescoliamo e lasciamo cuocere, mescolando di tanto in tanto, per circa 20 minuti.

Nel frattempo possiamo dedicarci all’impasto delle polpette. Iniziamo tritando il prezzemolo e tagliando la mollica del pane raffermo. Trasferiamo il pane e una parte di prezzemolo in un mixer e frulliamo il tutto fino ad ottenere delle briciole. Trasferiamo le briciole di pane in una ciotola e aggiungiamo il pecorino grattugiato e la patata schiacciata. Uniamo il restante prezzemolo, i pinoli, il pepe, il sale e lavoriamo per qualche minuto gli ingredienti con le mani, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Formiamo le polpette

Dunque, con l’impasto a portata di mano, proseguiamo con la preparazione delle polpette. Preleviamo una porzione di impasto e creiamo delle palline con le mani.

In un tegame scaldiamo dell’abbondante olio di semi di girasole fino a raggiungere la temperatura di 170°C. Immergiamo nell’olio poche polpette alla volta e le lasciamo dorare per pochi minuti. Le scoliamo e le trasferiamo su un piatto con carta da cucina.

A questo punto, il nostro sugo sarà ormai cotto quasi a puntino. Quindi, aggiungiamo le polpette direttamente nella casseruola con il sugo. Lasciamole cuocere per 10 minuti nel sugo e spegniamo il fuoco. Aggiungiamo qualche fogliolina di basilico, togliamo l’aglio e serviamo in tavola.

