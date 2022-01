La stagione invernale ci regala una gran varietà di verdure con cui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia in cucina. Broccoli, cavoletti di Bruxelles, cicorie, spinaci, finocchi: verdure deliziose, saporite e croccanti, con cui possiamo realizzare sfiziose portate per stupire gli ospiti a tavola. Il finocchio tra le verdure, gustato a crudo, è senza dubbio una delle più croccanti per eccellenza. Ma chi l’ha detto che solo i finocchi sono croccanti, anche i broccoli possono esserlo con questo gustoso contorno da preparare in forno.

Tripudio di verdure

In questa ricetta andremo a vedere come preparare un delizioso contorno in forno con broccoli e cavoletti di Bruxelles in agrodolce. Andiamo a vedere gli ingredienti e la ricetta per 6 persone:

500 gr. di cime di broccoli;

500 gr. di cavoletti di Bruxelles;

60 gr. di scalogno;

80 gr. di pinoli;

80 gr. di uva passa;

90 gr. di miele;

1 peperoncino rosso piccante;

½ bicchiere di vino rosso;

1 cucchiaino di semi di coriandolo;

1 foglia di alloro;

sale, pepe, olio extravergine d’oliva q.b.

Cominciamo la ricetta dalla pulizia delle verdure. Sciacquiamo e ammolliamo in acqua l’uva passa per circa 15 minuti. Sciacquiamo i cavoletti di Bruxelles, asciughiamoli, rimuoviamo la base e tagliamoli a metà. Passiamo poi alla pulizia dei broccoli: eliminando il gambo, le foglie esterne e sapariamo le cimette. Infine, passiamo allo scalogno e al peperoncino rosso: tagliamo finemente il primo e a listarelle il secondo.

Ora, con le nostre verdure a disposizione, possiamo procedere con la preparazione.

Portiamo il forno a 230°C e lasciamo in esso una teglia dai bordi alti. In tal modo, mentre proseguiamo la preparazione, il forno e la teglia raggiungono assieme la temperatura corretta.

Mettiamo i cavoletti di Bruxelles e i broccoli in una ciotola capiente. Cospargiamoli con 5 cucchiai d’olio, un cucchiaino di sale e del pepe nero. Mescoliamo con cura le verdure.

Estraiamo la teglia dal forno e posizioniamo su di essa le verdure, disponendole in maniera uniforme. Riportiamo la teglia in forno e cuociamo le verdure per circa 15 minuti finché le cime dei broccoli diventeranno leggermente abbrustolite.

Tripudio di sapori

Nel frattempo, scaldiamo un cucchiaio d’olio a fuoco medio in una casseruola. Aggiungiamo lo scalogno, il peperoncino e i semi di coriandolo. Cuociamo il tutto per qualche minuto mescolando di tanto in tanto finché lo scalogno diventa morbido. Uniamo il vino rosso, il miele, l’alloro e un pizzico di sale e lasciamo andare per 2 minuti a fuoco medio. Trascorso il tempo, riduciamo la fiamma e lasciamo sobbollire il composto, mescolando di tanto in tanto, per circa 6/7 minuti. Dovremo ottenere una consistenza sciropposa. Aggiungiamo i pinoli e l’uva passa -precedentemente strizzata e asciugata- e lasciamo cuocere il composto per circa 2 minuti. Infine, togliamo il composto dal fuoco ed eliminiamo la foglia d’alloro.

Riprendiamo le verdure in forno e le disponiamo in una ciotola capiente. Aggiungiamo lo sciroppo e con l’aiuto di una spatola amalgamiamo per bene gli ingredienti. Possiamo poi servire in tavola il nostro croccante e delizioso contorno.