Mancano poche ore e diremo addio a questo primo mese del nuovo anno per dare il benvenuto al mese dedicato all’amore. San Valentino è alle porte e non dobbiamo farci cogliere impreparati. Per chi ancora non ha trovato l’anima gemella, niente paura perché ci sono ottime notizie per questi fortunati 3 segni zodiacali.

Ma Cupido, il dio dell’amore, sfreccerà con il suo arco anche sulla moda. A tal proposito, secondo l’oroscopo cinese il 2022 è l’anno di un particolare animale e anche la moda lo omaggerà, per cui si sostiene che chi lo indossa sarà colmo di fortuna.

L’amore è nell’aria e indossiamo questi abbigliamenti che stanno lanciando gli stilisti. Così potremo capire cosa indossare per fare colpo sul partner, per chi si trova in una relazione, o su possibili futuri spasimanti.

Non solo Vogue

Per chi non lo conoscesse, Vogue non è solo la più celebre rivista sulla moda internazionale e delle star, ma è considerato anche un marchio, tanto che ha lanciato una sua collezione dedicata all’amore. Anche influencer del calibro di Chiara Ferragni lo indossa.

Ma non solo Vogue, anche altri stilisti e designer hanno omaggiato il giorno degli innamorati. Come Alessandro Enriquez, Des Phemmes, per non parlare del rosso intramontabile di Valentino, rosso passione, rosso colore dell’amore.

Eppure abbinato al rosso, alcuni designer hanno esplorato la bellezza del blu e del bianco con fantasie che riprendessero il concetto dell’amore come gli immancabili cuori e le rose, il fiore simbolo dell’amore. Ma ancora le sorprese non sono finite.

L’amore è nell’aria e indossiamo questi capi portafortuna per San Valentino così Cupido farà faville

Cupido farà faville “colpendo” al cuore di chi i Lettori vorrebbero conquistare con dei regali particolari dettati proprio dalla moda portafortuna di San Valentino. Se la dolce metà o la persona che vogliamo fare innamorare è appassionata di moda, gli accessori potrebbero dare una mano.

Sneakers come le Adidas, décolleté con frasi dolci come quelle di Souliers, borse come la tenera Miu Miu e abbigliamento dai jeans alle maglie di Tommy Hilfiger. Non poteva di certo mancare lo stilista Michael Kors, che oltretutto ha lanciato una comodissima borsa adatta anche per le over 50, che di borse perfette per San Valentino se ne intende.

La serata comunque potrebbe terminare anche sotto le coperte, per cui la moda portafortuna non può mancare nemmeno sull’intimo. Da regalare o da indossare, quello più bello e sensuale è di colore rosso, rosa o nero. Come modelli, quelli di tendenza sono i body in pizzo e il due pezzi in pizzo con perizoma o brasiliana.