Senza uova e acqua frizzante questa pastella per friggere pesce e verdure

La frittura è un tipo di cottura alquanto appetitoso. Sebbene sarebbe sconsigliabile abusarne, vi è da dire che rende qualunque ingrediente davvero squisito. Ogni tanto sarà inevitabile cedere alla tentazione.

La caratteristica principale è la tipica crosticina croccante esterna, irrinunciabile in un fritto degno di tale nome. Per ottenerla servirà creare una gustosa pastella in cui impanare i nostri prodotti prima di calarli nell’olio. In particolare, servirà per verdure e pesce che altrimenti, a differenza delle patatine, rischierebbero di venire molli.

Un ingrediente speciale

Molti per impanare gli ingredienti usano l’uovo. Solitamente si sbatte, vi si immerge il prodotto da friggere e poi lo si passerà nella farina o nel pangrattato. Potremmo però trovarci senza uova in casa o, semplicemente, preferire una pastella più leggera. Vi è da sottolineare come in effetti si possa ottenere croccantezza anche con alcune alternative.

La più diffusa sicuramente è quella che prevede di unire alla farina un po’ d’acqua frizzante. Il fatto che sia gassosa, in quanto contenente anidride carbonica, darebbe più spessore e friabilità alla pastella.

Sempre basandosi sullo stesso processo però ci si potrà servire anche di un altro ingrediente dal piacevole aroma. Infatti, è senza uova e acqua frizzante questa pastella per friggere calamari e quant’altro e che ci darà un risultato soddisfacente.

Il segreto della sua consistenza è una bevanda molto diffusa nel nostro Paese: lo spumante. Ideale sarà il brut, secco e dal sapore leggermente dolciastro. Come anticipato, al pari dell’acqua frizzante, renderà la pastella spumosa ma anche croccante, aggiungendo anche la delicata nota del suo sapore.

La pastella con spumante è versatile e si presta a una moltitudine di preparazioni. Andrà bene con i latticini ma soprattutto con verdure e pesce. Tanto è vero che possiamo preparare un buonissimo fritto misto con ambedue, inclusi i fiori di zucca qualora non volessimo una ricetta per cucinarli al forno.

Ci serviranno:

250 g di farina di semola;

100 g di fiori di zucca;

un bicchiere di spumante brut;

150 g di gamberetti;

150 g di calamari;

1 zucchina piccola;

sale;

olio di semi di arachidi.

Come prima cosa, puliamo calamari e gamberetti, e sgusciamo quest’ultimi. Sciacquiamoli sotto l’acqua e asciughiamoli. Tagliamo i calamari a rondelle servendoci di un coltello o di un paio di forbici.

Passiamo ai fiori di zucca, eliminiamone la base e i pistilli interni. Per quanto riguarda la zucchina, dopo tagliamo le estremità. Laviamo i fiori di zucca e asciughiamoli. Affetteremo quindi la zucchina in listarelle sottili.

In una ciotola inseriamo la farina di semola e lo spumante, mescoliamo per amalgamare. Dovremo ottenere una pastella cremosa e non troppo liquida. A questo punto, prendiamo pesce e verdure e infiliamoli in uno stecchino da spiedo alternandoli. Bagniamoli nella pastella.

In una pentola riscaldiamo l’olio di arachidi, dovrà essere abbondante. Quando ci sembrerà ben caldo, buttiamoci un pizzico di farina per accertarci abbia raggiunto il punto adatto per friggere. Immergiamo allora i nostri stecchini e friggiamo. Quando ben dorati scoliamoli e posizioniamoli in un piatto ricoperto di carta paglia. Saliamoli.

