I fiori commestibili di zucca e zucchine sono tra quei cibi che consideriamo un vero e proprio simbolo dell’estate. Infatti, la loro raccolta avviene proprio durante questa stagione o in prossimità della stessa.

Siamo abituati solitamente a non fare distinzioni tra i fiori di zucca e zucchina. In effetti, pur derivando da ortaggi diversi, sono alquanto simili. I secondi, però, sarebbero più grandi dei primi e avrebbero un colore più acceso, il profumo sarebbe però meno intenso.

Di entrambi gli ortaggi, quelli che mangiamo sono i fiori maschili, ossia quelli non attaccati al frutto che sta maturando. Nel caso li dovessimo raccogliere dal nostro orto, però, sarà bene non farne man bassa e lasciarne qualcuno. In caso contrario infatti, rischieremmo di non avere più frutti.

Ricetta

Entrambi i fiori si possono preparare in diversi modi, indubbiamente però un grande classico è farli fritti. Si farciscono con un ripieno a nostra scelta, dopo di che si impanano nella pastella e si friggono. Talvolta ci ostiniamo a ripetere sempre la stessa ricetta, ad esempio ciò avviene anche quando non consideriamo un’alternativa alle zucchine ripiene di tonno e carne macinata.

Ebbene, esistono anche ricette più leggere che hanno come protagonisti i fiori. Infatti, non fritti o ripieni, questi fiori di zucca o di zucchina si preparano al forno. Si tratta di uno sformato davvero squisito e che ben esalta il sapore dei nostri fiori.

Ci serviranno:

20 fiori di zucca o zucchina;

1 scalogno;

250 ml di panna;

5 uova;

80 g di prosciutto crudo;

70 g di pecorino grattugiato;

sale;

pan grattato;

pepe;

Non fritti o ripieni questi fiori di zucca o di zucchina da cucinare al forno

Inseriamo una noce di burro in una padella. Tritiamo finemente lo scalogno e mettiamolo ad appassire nella padella. Intanto, tagliuzziamo a listarelle i fiori. Li uniremo poi allo scalogno e li faremo saltare velocemente per insaporirli. Spegniamo il fornello e occupiamoci dei prossimi passaggi.

Prendiamo una zuppiera e rompiamovi le uova all’interno. Sbattiamole assieme a sale e pepe. Uniremo poi la panna e continueremo a mescolare fino a ottenere una crema omogenea e densa.

Prendiamo il prosciutto crudo e tagliamolo per creane tanti quadrucci. Li aggiungeremo assieme ai fiori e al pecorino alla nostra crema. A questo punto, prendiamo degli stampi monoporzione. Imburriamo ogni singolo stampo e versiamovi all’interno il nostro preparato. Al di sopra, vi spolvereremo un po’ di pecorino e del pangrattato.

Inseriamo gli stampi all’interno di una teglia in cui avremo inserito dell’acqua bollente e cuociamo in forno a bagnomaria a 180 gradi per una mezz’ora. L’acqua della teglia dovrà essere almeno un paio di dita più bassa rispetto agli stampi per non riversarsi negli stessi.

Quando saranno ben dorati possiamo spegnere. Lasciamo raffreddare e finalmente saremo pronti a gustare questa bontà.

