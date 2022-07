Porte in legno anche laccate pulite senza ammoniaca con rimedi naturali

Nei nostri appartamenti, ville e casette in campagna l’arredamento può essere di vario stile. In base all’uso delle stanze e al luogo possiamo scegliere mobili e complementi di tanti tipi. Pensiamo ad esempio ad un arredamento country per una villetta in campagna o in stile marinaro per quella in una località balneare.

In ogni casa oltre ai mobili ci sono elementi sempre presenti ed essenziali. Ci riferiamo non solo ai sanitari, alla cucina o al letto, ma anche alle porte. Una stanza o un ambiente si separa dagli altri tramite porte a battente o scorrevoli. Ce ne sono di diverso tipo e soprattutto in vetro, laminato e in legno. In particolare quelle in legno normale o laccato potrebbero presentare polvere, aloni, impronte. Bisognerebbe pulire abbastanza spesso, sia per una questione estetica che di igiene. Nelle scanalature, se presenti, infatti si possono accumulare microparticelle e anche acari.

Alcuni metodi

Per pulire le porte in legno anche laccate prima di tutto dobbiamo passare un panno in microfibra nella parte superiore e su tutti i lati per togliere il grosso della polvere. Poi con una spugnetta o uno straccio cerchiamo di eliminare eventuali pelucchi nella parte sottostante, quella che sfiora il pavimento.

Le porte in legno dovrebbero evitare il contatto con sostanze aggressive e acqua diretta. Preferiamo, quindi, qualcosa di delicato ma efficace. Ad esempio, potremmo diluire 100 ml di alcol in 900 ml di acqua. Prendiamo un panno, imbeviamolo e strizziamolo bene e passiamolo sulla porta, dall’alto verso il basso. Dopo prendiamo una pezza bagnata con sola acqua pulita e ripassiamo le superfici. Infine, con uno straccio pulito e asciutto togliamo eventuali residui di umidità.

Al posto dell’alcol c’è chi preferisce usare dell’ammoniaca. Un’altra alternativa è il sapone di Marsiglia. Basta scioglierne qualche scaglia in acqua tiepida. Infine, qualche goccia di detergente delicato per i piatti nell’acqua potrebbe pure essere utile.

Porte in legno anche laccate pulite senza ammoniaca con rimedi naturali

In una casa invece delle solite porte in legno potrebbero esserci quelle laccate, di solito di bianco. Sono belle ma delicate. Dopo averle spolverate si può procedere con una pulizia più profonda. Prendiamo l’aceto di mele e versiamone 200 ml in almeno 2 litri di acqua. Bagniamo nel liquido un panno, poi strizziamolo bene e puliamo la porta laccata. Alla fine dell’operazione asciughiamo le superfici con uno straccetto asciutto, in microfibra o cotone liscio. In questo modo si eviteranno eventuali macchie d’acqua.

Per un altro rimedio naturale mescoliamo 500 ml di acqua con 500 ml di latte. Procediamo come al solito.

Per completare la pulizia delle porte interne, ogni tanto passiamo un pennello sulle cerniere e spruzziamole con il liquido adatto. In tal modo le manterremo funzionanti e silenziose.

In conclusione, possiamo spesso risolvere problemi quotidiani di pulizia con semplici ingredienti facilmente reperibili in casa.

