La colazione è il pasto più importante della giornata. Nonostante ciò però ci sono ancora molte persone che la saltano o che non la fanno in maniera corretta. Per questo oggi spieghiamo il procedimento per preparare un delizioso dessert che sicuramente non ci farà rimpiangere il cappuccino e il cornetto al bar. È infatti senza farina, burro o olio questa deliziosa torta che viene dai paesi dell’Est ed è perfetta per iniziare la giornata con il piede giusto. Vediamo allora come portare in tavola una tipica zapekanka.

Gli ingredienti necessari per la sua preparazione:

750 g di ricotta, preferibilmente di pecora;

3 uova;

1 pizzico di sale;

burro solo per ungere la teglia (facoltativo);

100 g di zucchero, preferibilmente bianco;

80 g di gocce di cioccolato preferibilmente fondente (oppure di uvetta sultanina);

1 punta di un cucchiaino di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di aceto di vino bianco;

50 g di semolino.

Senza farina, burro o olio questa deliziosa torta ucraina è una nuvola leggera perfetta per le colazioni o per degli spuntini golosi

Per prima cosa è necessario prendere la ricotta, metterla in una ciotola insieme al pizzico di sale e allo zucchero nelle quantità indicate. Poi sgusciare all’interno del composto le 3 uova intere. Mescolare bene e poi aggiungere la farina di mais e la puntina di bicarbonato. Incorporare bene il tutto manualmente oppure avvalersi dell’aiuto di un robot da cucina che frulli tutto al posto nostro. Una volta che abbiamo formato l’impasto, aggiungere la quantità indicata di aceto e continuiamo a mescolare. Infine mettiamo anche le gocce di cioccolato spargendole a mano. Se si vuole seguire la preparazione originale allora consigliamo di prediligere l’uvetta.

Ungere la teglia con un velo di burro e versare il tutto al suo interno. Lasciare riposare coprendo con un canovaccio pulito in tela per almeno una ventina di minuti. Nel frattempo preriscaldare il forno a 200 gradi in modalità statica. Trascorso questo tempo infornare per 5 minuti. Finito questo tempo, ridurre la temperatura a 180 gradi e lasciare cuocere per altri 40 minuti. Lasciarla raffreddare, tagliarla a quadretti e poi servirla in tavola con una spolverata di zucchero a velo per impreziosirla. Se non avessimo in casa tutti questi ingredienti possiamo provare una ricetta etnica più semplice, i baghrir, dei pancake tipicamente marocchini.

