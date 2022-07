Fra le regioni più amate dagli italiani per il turismo balneare non ci sono solo la Sardegna e la Puglia. È anche presente la Liguria che detiene la maggior parte delle Bandiere Blu, ovvero il riconoscimento per la bellezza e la pulizia delle acque. Oltre ai punti però più famosi e più turistici, ci sono però dei luoghi particolari e meravigliosi che non sono così conosciuti. Oggi parliamo nel dettaglio di uno di questi. Infatti questa perla nascosta della Liguria è uno scrigno che nasconde dei meravigliosi segreti antichi di secoli e vanta un mare meraviglioso. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Cosa vedere in questa regione in lungo e in largo

Prima però vediamo quali sono i punti che vale la pena visitare lungo questo territorio. La parte di Ponente che confina con la Francia ha molte attrazioni che vale la pena visitare. Questo vale soprattutto per quanto riguarda la provincia di Savona. In questa zona infatti sono presenti Alassio, Laigueglia e Varigotti che sono molto note per la bellezza dei loro centri storici e per i loro litorali sabbiosi. Invece la parte di Levante è sicuramente più nota, anche per la presenza delle Cinque Terre e la prossimità con la Toscana. Nonostante queste meraviglie conosciute in tutto il Mondo offuschino i centri più piccoli, qui sono presenti moltissime cittadine che vale la pena visitare.

Questa perla nascosta della Liguria è uno scrigno di archeologia e meraviglia a pochi passi dalle spiagge e dall’acqua azzurra

Una di queste è Luni, un polo di antica fondazione romana situato nella parte più orientale della provincia di La Spezia. La sua posizione strategica fra i colli e il mare ha portato questo popolo a stabilirci una colonia già dal 177 a.C. Le vestigia di questo passato sono pienamente visibili grazie ai reperti dell’epoca raccolti all’interno dell’area archeologica. Inoltre qui sono state ritrovate delle importanti monete. Queste hanno permesso ai numismatici e agli storici anche di farsi un’idea di alcuni importanti eventi storici. Dopo aver visitato a fondo la parte storica è possibile poi trovare sollievo con un bel bagno in mare. Infatti spostandosi di pochi chilometri è possibile fare un tuffo rinfrescante nelle spiagge di Luni Mare. Se si volesse poi fare un viaggio più lungo ci si può avventurare nelle aree marittime della provincia di Massa-Carrara.

