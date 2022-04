Spesso e volentieri la colazione è uno dei pasti più difficili da organizzare. Il rischio è infatti di cadere nella monotonia e consumare sempre le stesse cose. In Italia le opzioni, infatti, non sono moltissime. Si spazia dal caffelatte casalingo accompagnato dai biscotti fino ad arrivare a pane, burro e marmellata. Al bar invece si consuma principalmente il caffè con il cornetto. Per questo oggi proponiamo un’idea diversa dal solito, da provare con tutta la famiglia. Bastano infatti pochissimi ingredienti per portare in tavola con dolcezza una delizia marocchina. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo preparare i tipici baghrir.

Gli ingredienti necessari per circa tre persone

Serviranno:

500 millilitri di acqua;

100 grammi di farina 00;

8 grammi di lievito di birra fresco;

1 bustina di lievito istantaneo per dolci;

olio di semi di arachide q.b.;

1 cucchiaino di sale;

200 grammi di semola di grano duro rimacinata;

10 grammi di zucchero.

Pochissimi ingredienti per portare in tavola con dolcezza una colazione diversa dal solito che viene dal Marocco

Per preparare questi pancake alla marocchina basta procedere nel seguente modo. Bisogna prima di tutto versare tutti gli ingredienti all’interno di un’impastatrice. È però importante che l’acqua sia tiepida per poter dare una consistenza ottimale all’impasto. Azionare il macchinario e far sì che gli ingredienti si amalgamino bene. Successivamente basta versarli dentro a una terrina e poi coprire quest’ultima con della pellicola alimentare.

Poi lasciare il composto a riposare per circa un’oretta, tempo in cui dovrebbero formarsi tante bollicine dando al tutto la sua forma caratteristica. Trascorso questo periodo di riposo, prendere una padella rotonda e ungerla leggermente con dell’olio di semi. In alternativa, va bene anche una noce di burro. Far riscaldare a fuoco medio. Versare l’impasto a mestolate per creare delle forme rotonde. Mentre cuoce, i suoi caratteristici buchi diverranno man mano visibili. Quando in un paio di minuti comincia a cuocersi la base, con una spatola girare il tutto.

Far cuocere anche il secondo lato fino a che tutte le bolle non saranno scoppiate. Generalmente possono essere conditi con burro e marmellata oppure con del formaggio fresco. Se invece si volesse propendere per un’altra opzione molto salutare, consigliamo di optare per un porridge. Infatti l’avena ha delle ottime qualità e abbatte il colesterolo.

