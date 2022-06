In estate a molti passa la fame. Infatti, le alte temperature, il sudore e la poca voglia di fare movimento portano automaticamente a non avere voglia di mangiare. Questa può essere una buona notizia per chi ha intenzione di perdere qualche chilo con facilità, ma invece può provocare delle ansie a chi è magro di costituzione. Per questo motivo oggi parliamo di alcune ricette molto semplici da fare che aiutano a sopravvivere alla calura estiva senza dover nemmeno accendere i fornelli. Per ispirarci andiamo a sbirciare le tradizioni gastronomiche andaluse, perfette per contrastare il caldo con gusto e fantasia. Infatti, sono deliziose queste due zuppe fredde da provare assolutamente a casa.

Il famosissimo gazpacho, un concentrato di verdura e vitamine

La prima è il gazpacho, bevanda rinfrescante ed energetica perfetta da servire in tavola anche come entrée o come portata per un aperitivo casalingo. Per prepararlo basta munirsi di pochi ingredienti facilmente reperibili. I primi sono i pomodori, seguiti dalle cipolle, dai peperoni e dai cetrioli. Prima di tutto è necessario sciacquarli bene sotto l’acqua corrente e affettarli tutti a rondelle e a striscioline. Poi prendere del pane raffermo e ammorbidirlo con dell’acqua. Mettere il tutto all’interno di un mixer e frullare bene assieme ad uno spicchio di aglio pulito. Aggiungere quattro cucchiai di olio extravergine di oliva e condire con sale e pepe. Prima di portare in tavola, filtrare il liquido con un colino a maglie strette per trattenerne le impurità. Si suggerisce di servirlo in un bicchiere accompagnato da dei cubetti di ghiaccio.

Sono deliziose queste due zuppe fredde andaluse da provare a casa per avere un piatto leggero e gustoso senza accendere i fornelli

Un’alternativa simile ma più golosa è il salmorejo, che è tipico della città di Cordova. Questo, a differenza del gazpacho, si presenta infatti molto più denso e ha un colore più rosato. La diversa sfumatura è dovuta alla maggiore quantità di pane raffermo presente in ricetta che in questo caso viene solamente unita al pomodoro e all’aglio. Per guarnire solitamente si utilizzano delle uova sode sbriciolate e del jamón serrano tagliato a cubetti di piccole dimensioni. A differenza del gazpacho, questa preparazione richiede parecchie ore in frigo perché va servita molto fredda e poi condita con un giro di olio di ottima qualità e del pepe nero macinato.

