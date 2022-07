Quando le temperature superano un certo livello si parla spesso dei rischi per la salute e della necessità di cambiare alcune abitudini per non avere problemi derivanti dal calore della stagione. E, in un certo senso, si può dire che anche le auto quando l’afa entra in campo, potrebbero lanciare qualche segnale. Non sempre, però, bisogna preoccuparsi. Ma è meglio fare un esempio di ciò che può accadere.

Potrebbe, infatti, capitare a tutti che con il caldo torrido e in estate si possa trovare una sorpresa al di sotto della macchina. O magari quando la si sposta di qualche metro dopo una sosta prolungata. Il riferimento è ad una sorta di pozzanghera, in cui la consistenza del liquido dà l’impressione visiva di essere acqua. Molti potrebbero entrare nel panico di fronte a questa eventualità, ma è bene fare dei distinguo e capire da cosa potrebbe derivare.

Con il caldo torrido e in estate non tutti sanno che sotto la macchina potrebbe accadere questa cosa

Quando, infatti, fa molto caldo è inevitabile accendere l’aria condizionata. Potrebbe, dunque, accadere che il liquido che si trova al di sotto dell’auto sia frutto della sua condensa. L’ipotesi è assolutamente probabile ed è esattamente quella di cui bisogna preoccuparsi meno. Gli esperti lo segnalano come un fenomeno normale.

Per confermare la tesi che la situazione descritta possa avere origine dal climatizzatore si possono contestualizzare i fatti.

La prima cosa da fare è capire quando si vede l’acqua sotto al veicolo. E c’è evidentemente una circostanza che può dire molto. Qualora, infatti, l’auto abbia marciato con l’aria condizionata accesa, sarebbe forte il sospetto che sia proprio la condensa a generare il fenomeno.

L’altro aspetto da considerare è la manutenzione del veicolo. Chi sa di farla correttamente ha buone ragioni per escludere dei problemi.

Chi, invece, avesse dei dubbi sullo stato del proprio veicolo potrebbe scegliere di fare dei controlli per accertarsi che non ci siano altre problematiche. Potrebbe, almeno in teoria, avere una perdita il serbatoio del refrigerante. La buona notizia è che, in questi casi, l’auto segnalerebbe probabilmente una temperatura anomala del motore. Nulla, però, vieta in qualsiasi caso di rivolgersi al proprio meccanico di fiducia per togliersi ogni dubbio.

Il consiglio resta sempre quello di investire nella manutenzione del veicolo. Si tratta di spese che corrisponderanno alla possibilità di risparmiare su eventuali guasti, rotture e malfunzionamenti. Se proprio si vuole risparmiare, meglio concentrarsi ad esempio sui metodi per consumare meno benzina.

