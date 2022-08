Le temperature di questi giorni spesso risultano ostiche per le più banali attività quotidiane. Infatti risulta difficile pulire, mettere a posto casa e fare anche le più semplici commissioni. Però la faccenda più difficile è sempre una: preparare da mangiare. Infatti cucinare diventa veramente problematico dato che accendere i fornelli innalza ulteriormente la sensazione di calore. La fame però non accenna a passare.

Per questo oltre ad avere dato molte idee per delle preparazioni fresche, oggi ne forniamo una molto interessante per un dolce. In questo modo infatti si può deliziare i propri ospiti con una merenda o un fine pasto golosissimo. Per questo oggi proponiamo una delizia pronta senza accendere i fornelli. Per portarla in tavola bastano pochissimi minuti e il risultato è veramente assicurato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

300 g di crema dolce al mascarpone;

lamponi freschi q.b.;

menta fresca q.b;

2 cucchiai di liquore, preferibilmente rum chiaro.

Senza accendere i fornelli, ecco un dessert pratico e pronto in 10 minuti

La crema al mascarpone aromatizzata è forse una delle soluzioni più pratiche da portare in tavola. Infatti in qualsiasi stagione ci permette di portare in tavola una crema da capogiro senza doverci spendere troppo. Quindi basta semplicemente aprire una confezione di mascarpone e unirci due cucchiai di liquore per darle un gusto leggermente più alcolico. Mescolare bene per amalgamare i gusti e poi far riposare in frigo per almeno una mezz’oretta. In questo modo avremo pronto il dolce da guarnire. Inserire il composto all’interno di alcune coppette. Lavare poi i lamponi e distribuirli sulla superficie. Fare lo stesso con le foglie di menta.

Idee per altri tipi di guarnizione

Se l’accoppiata di lamponi e menta non facesse al caso nostro ci sono tanti altri abbinamenti con cui sbizzarrirsi. Si possono ad esempio tagliare a rondelle le banane e poi unirle a delle gocce di cioccolato. Allo stesso modo va bene tutta la frutta, in particolar modo però i frutti di bosco e le fragole, meglio ancora se serviti con una spruzzata di panna montata. In alternativa, questa crema è anche ottima da servire con i biscotti. Infine questa ricetta può anche essere “riciclata” in periodi dell’anno totalmente diversi. Ad esempio rappresenta un ottimo accompagnamento per il pandoro e il panettone natalizio.

Lettura consigliata

Un dessert delizioso, veloce e con soli quattro ingredienti che riuscirà a conquistare con la sua raffinatezza anche i palati più difficili