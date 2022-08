Lasciamo perdere i fornelli, il forno e altri elettrodomestici che aumentano solo la temperatura in casa. Regaliamoci invece un pranzetto fresco, leggero, che non ci appesantisce sullo stomaco ma che comunque ci dà tutto il necessario per affrontare la giornata. Che siamo in ferie, e quindi in montagna o al mare, o che siamo in città a lavorare.

D’estate mangiamo sempre i soliti cibi

Quando cuciniamo d’estate abbiamo sempre due piatti nella nostra mente. Il primo è la tanta amata, e odiata, insalata di riso, ricca di condimenti vari. Il secondo invece è un’insalata verde con dentro vari alimenti più pollo alla griglia oppure tonno, a seconda dei gusti.

Solitamente d’estate si va avanti a mangiare questi due piatti. Freschi, leggeri e che non necessitano troppo tempo davanti ai fornelli. E se lo richiedono, come è nel caso dell’insalata di riso, uno ne fa un po’ di più così c’è anche per i giorni a seguire.

Ricetta facile fresca ed estiva da preparare a pranzo in 5 minuti

Nessuno però pensa mai che ci sono tantissime altre ricette che possiamo fare. Ad esempio se abbiamo un cetriolo e del salmone, allora possiamo fare un rotolo di cetrioli con salmone affumicato e non sarà necessario nessun fornello o forno.

Un’altra ricetta che possiamo fare invece è a metà tra una pizza, una focaccia e una bruschetta. Un pasto veramente delizioso e per prepararlo ci mettiamo pochissimi minuti.

Il bruschettone estivo

Partiamo dall’avere il pane, la base per il nostro bruschettone. Possiamo comprare le fette di pane grandi già pronte al supermercato: infatti negli scaffali, dove c’è il pane in cassetta, troviamo anche il pane per bruschetta. Oppure possiamo recarci dal fornaio e comprare un filone di pane e tagliarlo noi a fette grandi.

La farcitura deve essere creativa

Le fette devono essere grandi perché l’idea è quella di realizzare una specie di pizza farcita sopra che possiamo tagliare e condividere.

Ora, prendiamo una piastra per panini e mettiamoci dentro la nostra fetta di pane. Se non dovessimo avere quella che si chiude, allora dobbiamo girare il pane dopo un po’ di minuti. Ora che sono pronte non ci resta che farcirle.

Possiamo farle tutte diverse. Alcune con la rucola, il formaggio e il prosciutto; altre con i pomodorini, il basilico e la mozzarella, insomma possiamo dare libero spazio ai nostri pensieri con questa ricetta facile, fresca ed estiva da preparare a pranzo in pochissimi minuti.

Lettura consigliata

Yogurt da bere proteico buono e gustoso per colazione