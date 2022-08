Sono a 2 passi da Roma queste grotte con acqua limpida nel verde

Viaggiare è una delle esperienze che più riesce ad arricchirci, lasciandoci ricordi indelebili ed emozionanti. Che sia, infatti, una vacanza rilassante sulla sabbia dorata o un’avventura in montagna, ogni viaggio lascia sempre qualcosa nel cuore.

Eppure per emozionarci con nuove scoperte non serve raggiungere lidi lontani ed esotici o scalare le vette più alte perché, in realtà, potremmo scoprire che a pochi passi da noi sono nascosti spettacoli unici. Recentemente, ad esempio, avevamo suggerito un piccolo lago in Toscana immerso nel verde e con acque cristalline che non tutti conoscono.

Oggi invece ci avventureremo alla scoperta di uno spettacolo naturale sotterraneo da visitare per portare a casa un ricordo indimenticabile. Il luogo di cui andremo alla scoperta sono le incantevoli grotte di Falvaterra.

Spettacolo della natura

Le grotte di Falvaterra sono a 2 passi da Roma, ad appena 6 km dalla capitale, in provincia di Frosinone. Questo complesso di grotte e cunicoli sotterranei pare prese forma milioni di anni fa ed è ancora oggi possibile ammirare la magnificenza della natura. Le grotte sono attraversate da corsi d’acqua limpida e cristallina che formano suggestivi spettacoli naturali tra rapide e cascate.

Inoltre nella grotta sono apprezzabili le specie animali autoctone e le formazioni naturali come stalattiti e laghi, frutto di un lavoro di erosione di milioni di anni.

Il complesso di Falvaterra si dipana attraverso le pareti rocciose calcaree del Monte Lamia e, dall’ottobre 2007, questo posto è Monumento Naturale della Regione Lazio.

Insomma, queste grotte hanno tutte le carte in regola per meritarsi di essere visitate almeno una volta nella vita.

All’interno della grotta è possibile eseguire 2 differenti tipi di percorsi. Il primo è di natura turistica durante il quale ammirare cascate e rapide, stalattiti e stalagmiti. La visita turistica costa appena 5 euro ed è adatta a tutti, anche a persone con disabilità, data l’assenza di gradini e basse pendenze.

In alternativa è possibile svolgere il percorso speleoturistico dove, forniti dell’attrezzatura necessaria, potremo avventurarci nelle acque cristalline della grotta. Durante il tragitto è possibile visitare gli anfratti più nascosti e meandri più segreti di questo spettacolo naturale.

Muniti di muta che gli organizzatori saranno in grado di fornire, potremo nuotare nei fiumi sotterranei e lanciarci da piccole cascate.

Uno spettacolo davvero unico ideale per una giornata di vacanza alternativa ma assolutamente indimenticabile.

