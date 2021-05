Il caldo sta lentamente arrivando e con esso diminuisce la voglia di stare ai fornelli e proporzionalmente aumenta la voglia di cibi freschi e leggeri. Questo vale anche per i dolci.

Per questo oggi vediamo come preparare insieme un dessert delizioso, veloce e con soli quattro ingredienti che riuscirà a conquistare con la sua raffinatezza anche i palati più difficili.

Gli ingredienti

a) 150 grammi di frutti di bosco freschi o congelati;

b) 125 grammi di yogurt bianco;

c) 300 ml di panna da montare;

d) 40 grammi di zucchero a velo.

Come preparare il semifreddo

Prendere una vaschetta di frutti di bosco misti e sciacquarla bene sotto l’acqua corrente. Una volta che risultano ben lavati, asciugarli e riporli in freezer per almeno un’oretta

Se invece non abbiamo tempo di aspettare usiamo direttamente quelli surgelati.

Per preparare la crema è necessario montare i 300 millilitri di panna a neve ben ferma. Per una buona riuscita di questa ricetta bisogna però conservare la confezione al fresco in frigorifero per almeno tre ore prima di procedere.

Una volta completato questo step basta unire la quantità indicata di zucchero a velo e yogurt bianco.

A parte basterà frullare i frutti di bosco appena tolti dal freezer. In questo modo si creerà una crema molto omogenea. Aggiungere quest’ultima al composto appena ottenuto di panna e yogurt.

A questo punto basta inserire questo liquido all’interno di una coppa o di uno stampino e lasciarlo riposare per una notte.

Oggi abbiamo spiegato come portare in tavola un dessert delizioso, veloce e con soli quattro ingredienti che riuscirà a conquistare con la sua raffinatezza anche i palati più difficili. Se si è interessati a scoprire altri metodi per preparare dei dolci senza cottura, basta leggere questo articolo. Basta cliccare qui: “Salvare uno yogurt in scadenza è semplice e gustoso grazie a questo trucco furbo e veloce che necessita solo pochi minuti”.