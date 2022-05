Manca poco all’inizio dell’estate 2022. Quest’anno, le vacanze sembrano gridare “libertà”. E mentre cresce un desiderio comune di spensieratezza, pian piano le mascherine si abbassano e il coronavirus e le sue varianti sembrano lasciare finalmente un po’ la presa. Certamente, il conflitto in Ucraina e la grande crisi economica che ci portiamo dietro non permettono ancora di assaporare appieno quel senso di “libertà” di cui tanto abbiamo bisogno. Ad ogni modo, la bella stagione mette allegria. I balconi e i giardini di molte abitazioni prendono vita grazie a piante e fiori meravigliosi. E si sogna ad occhi aperti il relax di una bella giornata in riva al mare.

Parola d’ordine: valorizzarsi

Come ogni anno, anche per questo 2022 arriva la fatidica prova costume. In questo periodo, donne e uomini cercano di correre ai ripari e buttare giù qualche chilo di troppo. Per perdere peso e asciugare il fisico in modo efficace esistono diversi esercizi utili da poter fare tranquillante in palestra ma anche a casa. Ovviamente, ricordiamo che sfoggiare un fisico scolpito e conforme agli stereotipi di bellezza a cui siamo abituati non è certo una priorità. Il segreto per sentirsi belle e seducenti anche in costume da bagno è valorizzare le forme con tessuti e modelli specifici. In questo modo si metteranno in risalto i punti forti e si nasconderanno le imperfezioni della silhouette. Una regola d’oro che andrebbe messa in pratica sempre! D’altronde, con qualche trucchetto furbo ci si può vestire bene a tutte le età, con abbinamenti economici che sembrano di lusso.

A questo punto, cerchiamo di capire come sentirsi belle e seducenti anche in costume da bagno grazie a questi semplicissimi trucchetti che valorizzano il fisico di ogni donna

Partiamo innanzitutto con la presentazione delle nuove tendenze 2022. I costumi più gettonati della stagione saranno i bikini con i lacci lunghissimi, i costumi interi cut out o con spalline sottili e i trikini. A primo impatto, gli swim trend 2022 sembrano valorizzare solo le donne magre e longilinee, ma non è del tutto vero. La moda, infatti, propone tessuti fascianti e modelli strategici che si adattano a tutte le forme. Basta conoscere qualche piccola regola di stile e il gioco è fatto.

Per una donna dal fisico cosiddetto a pera, il segreto è allargare otticamente la parte superiore del corpo. Meglio scegliere un bikini con reggiseno a fantasie, inserti o rouches. Da evitare scolli all’americana e optare per i modelli a triangolo. Per gli slip, invece, consigliata sempre una tinta unita. Meglio prediligere i modelli a vita alta. Con i costumi interi, invece, si può optare per i modelli più svariati (quelli cut out sono perfetti e di moda). Attenzione ai trikini! Non valorizzano la donna con questo tipo di fisico.

Chi possiede un fisico cosiddetto a clessidra ha sicuramente più libertà nella scelta del costume. Tuttavia, per le donne curvy dal fisico a clessidra sembrerebbero sconsigliati gli slip con i laccetti e i trikini. Questi ultimi, invece, sono perfetti per chi ha il fisico a rettangolo, poiché disegnano otticamente un punto vita sottile e armonizzano tutte le forme.

Infine, per chi ha il cosiddetto fisico a mela, la mossa strategica sarà quella di distogliere l’attenzione dalla pancia. Come? Puntando sul seno, con un bel reggiseno a balconcino. Si consigliano slip a vita alta a tinta unita. Inoltre, per chi ama i costumi interi ed ha un fisico a mela dovrebbe optare per i modelli con drappeggi sinuosi e coppe ben preformate.

