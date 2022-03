Con queste scarpe comode, senza tacchi e alla moda ogni donna potrà sentirsi femminile e di classe anche a 50 anni

Nelle boutique di tutto il Mondo, la primavera è già sbocciata, sprigionando i colori più belli della stagione. Capi dai tessuti più leggeri si sostituiscono all’abbigliamento caldo e avvolgente dell’inverno.

Nonostante le temperature rigide di questi ultimi giorni, è già tutto pronto per accogliere la primavera nel migliore dei modi. Sono molte le famiglie italiane che stanno iniziando, in queste ore, il famoso cambio di stagione. Aperti nuovamente scatole e scatoloni che a breve saranno stracolmi di vestiti invernali da riporre nell’armadio.

Consigli utili

Il cambio di stagione è anche un pretesto per fare ordine e buttar via gli indumenti ormai rovinati.

Per evitare di scartare inutilmente capi in lana infeltriti, apparentemente irrecuperabili, ecco 3 astuzie casalinghe che non tutti sanno e che salveranno tutti i capi invernali.

Oltre ai vestiti, ci si occupa anche delle calzature. Chi ama le sneakers le avrà sicuramente indossate anche nel periodo più freddo. Soprattutto quest’inverno, poi, le sneakers erano di gran tendenza. In attesa della primavera, le case di produzione hanno già messo sul mercato nuovi modelli e colori. Dunque, non resta che andare a fare shopping.

Attenzione, però, perché non tutti sanno le regole principali per pulire e lavare le sneakers senza rovinarle. A tal proposito, ecco i trucchetti più gettonati per farle tornare come nuove in pochi minuti.

Oltre alle sneakers, molto gettonate non solo dalle giovanissime ma anche dalle donne e uomini più adulti, esistono diverse calzature adatte a quasi tutte le fasce d’età.

Precedentemente, avevamo parlato di alcune scarpe sofisticate dal tacco comodo e dalla forma elegante. Di moda per la primavera e l’estate 2022 e ideali a 20 anni ma anche a 50 e 60 anni.

Quest’oggi, invece, presenteremo un modello che conta di conquistare moltissime donne. Difatti, con queste scarpe comode, senza tacchi e alla moda le donne potranno sentirsi chic ma comode allo stesso tempo. La sensazione è quella di indossare delle pantofole, ma l’effetto sarà decisamente più glamour ed intrigante.

Dunque, ecco perché con queste scarpe comode, senza tacchi e alla moda ogni donna potrà sentirsi femminile e di classe anche a 50 anni

Tornano a far impazzire le donne i mocassini, ma questa volta aperti dietro al tallone. Un modello già proposto negli anni scorsi, ma che è tornato di moda quest’anno per la sua versatilità.

Di base non prevedere tacchi alti, ha la punta leggermente quadrata per dare la possibilità al piede di muoversi più liberamente. Inoltre, grazie a questi mocassini speciali, è scongiurato anche l’incubo di vesciche e fastidi ai tallone, molto spesso causati da calzature troppo strette, o troppo larghe.

Infine, grazie alla forma, tipica del mocassino, questa tipologia di calzatura si abbina a molti outfit. Dal classico pantalone a gamba dritta a jeans skinny o gonne midi o lunghe. Meno indicata con le mini gonne, anche se non mancano accostamenti davvero fashion.

Insomma, questi mocassini dal tallone scoperto sono davvero un ottimo investimento. Inoltre, si possono trovare anche a prezzi stracciati.

Da Zara, ad esempio, i mocassini aperti sul tallone si possono acquistare a 29,95 euro.

Su Asos, invece, alcuni modelli vengono venduti anche a 17,95 euro.