Chi ha detto che con un abbigliamento low cost non si può essere chic e affascinanti? Sicuramente, indossare abiti dai tessuti pregiati e dalle rifiniture perfette rende l’outfit subito più raffinato e di classe. Tuttavia, il trucco per sentirsi femminili e apparire impeccabili, spendendo poco, esiste. Anzi, gli escamotage per trasformare un look economico in uno lussuoso sono diversi. In particolar modo, oggi parleremo di 3 trucchetti furbi per vestirsi bene a tutte le età senza troppi sensi di colpa.

Piccoli consigli di moda, utili a tutte le età

Con l’età, generalmente, si cambiano i gusti e anche la fisicità non è più quella di una volta. Per questo motivo, soprattutto le donne, possono riscontrare una certa difficoltà nel capire quali capi e abbinamenti scegliere per valorizzare le forme del corpo.

Fortunatamente, la moda offre una vasta gamma di alternative per vestire alla perfezione tutte le conformazioni fisiche. In moltissimi casi, i capi proposti sono anche alla moda, semplici ed eleganti. Perfetti per le ragazze giovani ma anche per chi ha superato i famosi “anta”. È il caso di questi amatissimi pantaloni che hanno conquistato tutte, poiché sono comodi, chic e versatili allo stesso tempo.

Attenzione, anche a queste classiche regole di moda seguite da tante donne, perché sicuramente non ringiovaniscono la figura ma, anzi, invecchiano terribilmente!

Per completare un outfit che si rispetti, le calzature adatte non possono mancare. Ecco, dunque, le scarpe comodissime e senza tacchi che stanno spopolando per questa primavera-estate 2022 e che piacciono alle giovanissime ma anche alle donne più adulte.

Insomma, per valorizzare la propria fisicità a volta basta veramente poco. Qualche piccolo trucchetto facile e veloce può aiutarci nell’intento.

In particolare, ecco 3 trucchetti furbi per vestirsi bene a 20 ma anche a 50 anni, spendendo poco, con abbinamenti economici che sembrano di lusso

Tra i consigli degli esperti, spiccano 5 regole veloci da ricordare.

Fare attenzione alle taglie. Le tendenze sostengono le taglie oversize, tornate di gran moda negli ultimi anni. Tuttavia, bisogna stare attenti. Per far sembrare il look più ricercato e di classe meglio scegliere un capo che accarezzi la silhouette e metta in risalto i punti forti del nostro corpo. (Non importa il prezzo del capo scelto, ciò che conta sono le proporzioni che regala al fisico).

Da evitare una fusione di colori. Per far sembrare più chic un outfit si consiglia di non puntare su molti colori. (Anche se la moda attuale osa e crea con accostamenti davvero incredibili). I completi monocromatici o sul tono su tono sono molto raffinati e tendono anche a sfinare e allungare la figura.

Modificare gli accessori. Un buon trucco per acquistare un capo economico e renderlo più lussuoso è quello di modificare i dettagli. Ad esempio, si consiglia di sostituire i bottoni di giacche e camice dei capi dei capi low cost. Basterà recarsi in una merceria qualunque e acquistare bottoni dalle forme più raffinate o dall’aspetto più ricercato. In un attimo, il capo apparirà subito più lussuoso.