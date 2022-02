Dopo i 40 anni, l’esercizio fisico assume un ruolo ancora più importante. Riesce a compensare tutta quella serie di cambiamenti del corpo e i mutamenti ormonali che, inevitabilmente, arrivano con l’avvicinarsi della menopausa. In questo periodo della nostra vita, anche l’umore risulta altalenante. Il movimento fisico, in questo caso, ha la capacità di rilassare i muscoli e la mente.

Ovviamente, è opportuno sottolineare che per capire come perdere peso e snellire la pancia non si può adottare la stessa soluzione per tutti.

Esistono, però, delle buone regole generali e degli esercizi mirati che possono essere adattati alle esigenze di ogni individuo.

Partiamo con alcune delle regole di base

In buona sostanza, un’alimentazione sana e senza fumo, insieme ad una quotidianità mentale e fisica attiva formano la strategia vincente per dimagrire e vivere in salute.

Ci sarebbero poi, 3 regole da ricordare per chi ha intenzione di perdere peso, ma anche per chi vuole semplicemente migliorare il suo stile di vita:

non saltare mai la prima colazione;

non tardare con il pranzo;

e non cenare dopo le 20.

Secondo gli esperti, una dieta equilibrata, come quella mediterranea è l’ideale per ridurre il rischio di sovrappeso in menopausa. Per portare in tavola un piatto gustoso e senza colesterolo, si suggerisce questa ricetta facilissima e leggera, con 2 buonissimi ingredienti di stagione.

Le linee guida di cui abbiamo accennato sono confermate anche dai medici della Fondazione Veronesi che hanno messo a punto una serie di consigli pratici per dimagrire a 50 anni.

In particolare, oggi vedremo come perdere peso e snellire la pancia velocemente dopo i 40 anni con 2 semplici esercizi per principianti da fare a casa

Secondo il parere di molti specialisti, 2 sarebbero i trucchi su cui puntare per avere una pancia piatta e smaltire qualche chilo di troppo

Stiamo parlando dell’esercizio aerobico e del potenziamento muscolare.

Per praticare esercizi aerobici, basterà camminare a passo svelto, correre, oppure andare in bicicletta per 10 minuti al giorno. Per chi non ha la possibilità di uscire di casa si suggerisce una corsa sul posto, oppure di comprarsi una cyclette.

Consigliata, anche questa camminata, perfetta per chi soffre di dolori alla schiena perché protegge ossa, muscoli e articolazioni a qualunque età.

Per migliorare gli addominali bisognerà rafforzare i muscoli. Attenzione, però, perché l’errore più comune è quello di concentrarsi solo sulla fascia addominale.

Quest’abitudine potrebbe rivelarsi uno sbaglio poiché si potrebbe aumentare lo spessore dell’addome, invece che diminuirlo. Dunque, meglio lavorare su tutto il corpo.

Tra gli esercizi più consigliati, troviamo quelli di resistenza e di isometria. Praticare il classico plank, ad esempio, rinforzano molti muscoli insieme.

