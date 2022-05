L’avocado è in frutto molto energetico e ricco di grassi, di fibre, potassio, magnesio, manganese, fosforo, vitamina B6, folati, vitamina K e non solo.

Grazie ai suoi valori nutrizionali, alla sua consistenza morbida e cremosa ed al suo sapore particolare, che gli permette essere mangiato con altri alimenti, questo frutto è diventato molto popolare negli ultimi anni. Purtroppo, non è semplice capire quando ha raggiunto la maturazione e sugli scaffali dei supermercati lo troviamo spesso acerbo.

In questo articolo suggeriamo alcuni semplici ed utili trucchi che serviranno a far maturare un avocado velocemente.

Usare il forno

Avvolgere l’avocado con un foglio di alluminio e poggiarlo in un vassoio. Infornare a 200 gradi per 10 minuti.

Prima di mangiarlo aspettare che si sia raffreddato.

Usare un sacchetto di carta

Questo è tra i metodi più conosciuti per la maturazione anche di altri frutti, come la mela o la banana. Durante il processo di maturazione, l’avocado rilascia etilene. Metterlo in un sacchetto di carta velocizzerà questa operazione. Se si intende avere un risultato più rapido, inserire nel sacchetto altri frutti come le banane, le mele o i pomodori.

Chiudere bene la busta e aspettare qualche giorno prima di mangiarlo.

Ecco come far maturare velocemente un avocado e senza alterarne il sapore originale

Far maturare un avocado alla luce

Questo è tra tutti il metodo più naturale, ma meno veloce. Consiste nel trovare un posto ben asciutto e illuminato, dove conservare e far maturare l’avocado.

Quando questo avrà cambiato colore, vorrà dire che sarà pronto per essere gustato.

Usare il microonde

Questo trucco potrebbe alterare leggermente il sapore del frutto, ma potrà ugualmente essere utilizzato per insalate, frullati ed altre ricette. Con una forchetta bisogna fare dei buchi sull’avocado e riporlo su un piatto coperto con un coperchio. Metterlo nel microonde per circa trenta secondi e, se non si ammorbidirà, attenderne altri trenta.

Come far maturare un avocado tagliato

A molti capita di tagliare un avocado e di accorgersi solo in quel momento che è ancora acerbo. In questi casi bisogna spruzzare il succo di un limone su entrambe le metà del frutto, unirle senza rimuovere il seme e avvolgere il tutto nella pellicola trasparente. Infine, riporlo in frigorifero e attendere che maturi.

Lettura consigliata

Chi ama il cibo etnico deve assolutamente provare questa freschissima ricetta hawaiana