Quando si accavallano due setup mensili si formano dei fenomeni ” che le nostre tecniche chiamano quadrature”. Cosa significa? Questi swing portano quasi sempre nell’80/90% dei casi a delle inversioni della tendenza in corso. Di recente il fenomeno si è verificato fra i setup del 7 e 9 marzo, e ora con i setup dell’11 e 13 maggio, sembra che si sia ripetuto lo stesso copione. Ma attenzione, forte rimbalzo dei mercati come da previsione dei setup, ma non è ancora rialzo duraturo, come vedremo nel paragrafo della mappa dei prezzi.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 13 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.014

Eurostoxx Future

3.681

Ftse Mib Future

23.745

S&P 500 Index

4.023,29.

La previsione annuale continua a puntare al ribasso

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 13 maggio.

Previsioni per la settimana del 16 maggio

Il percorso atteso è il seguente:

minimo nella giornata di lunedì e massimo settimanale venerdì. Intervallo laterale ribassista fra i massimi di martedì e le prime ore di contrattazione di mercoledì, e poi nuove salite.

Forte rimbalzo dei mercati come da previsione dei setup, ma non è ancora rialzo duraturo. La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.756. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.060.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.599. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.695.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.330. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 23.795.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.963. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.082.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Flat su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future. S&P 500 chiude Short.

Cosa succederà lunedì sui mercati azionari?

Attendiamo un’apertura sui minimi di giornata e una chiusura sui massimi.

