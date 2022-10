Sentieri mozzafiato per chi ama fare trekking ed escursioni tra monti e laghi

Chi l’ha detto che le gite fuori porta si fanno solo d’estate? Anche in autunno o in inverno sarà bellissimo godersi qualche ora all’aria aperta, a diretto contatto con la natura.

A dirla tutta, alcuni paesaggi sono ancora più belli se visitati con l’atmosfera magica delle stagioni più fredde dell’anno.

La nostra bella Italia racchiude panorami e paesaggi dal valore unico, che tutti dovremo riuscire a scoprire.

Non spenderemo un euro per visitare i luoghi che stiamo per vedere, ma ciò che otterremo in cambio sarà inestimabile. I percorsi che proporremo si snodano in luoghi da favola, su tragitti di montagna o con viste panoramiche sui laghi. Per goderci questi luoghi ci serviranno solo un bel paio di scarpe comode e uno zaino in spalla. Partiamo subito per il nostro viaggio tra i percorsi più belli del nostro Paese.

Sentiero del Viandante, con vista sul lago di Como

Il nostro viaggio parte da uno dei percorsi naturalistici più belli di tutta la Lombardia. Si tratta del “Sentiero del Viandante”, un itinerario a tappe di circa 40 km, che parte da Abbadia Lariana (LC) fino a Piantedo (SO). Non si tratta di un percorso troppo impervio, e sarebbe adatto praticamente a chiunque.

Il tragitto percorre le sponde orientali del Lago di Como, e regala scorci meravigliosi della natura circostante.

Gli amanti di questa zona potranno visitare anche la straordinaria reggia affacciata sul Lago di Como e distante circa 1 ora da Milano.

Sentieri mozzafiato per chi ama fare trekking ed escursioni con vista panoramica

L’autunno è una delle stagioni più belle anche per visitare il Sentiero del Ponale, un itinerario che porta da Riva del Garda alla Valle di Ledro. Il percorso si snoda a nord del Lago di Garda, in Trentino, è lungo circa 10 km, e si può percorrere a piedi o in bicicletta.

Offre una vista panoramica sul lago, ed è perfetto da visitare soprattutto in autunno, o in primavera.

Un percorso meraviglioso della Costiera Amalfitana

Uno dei sentieri mozzafiato per chi ama fare trekking si trova nella bellissima cornice della Costiera Amalfitana. L’itinerario in questione è il famoso “Sentiero degli Dei”, e già il nome anticipa l’esperienza che regalerà una camminata in questi luoghi.

Il percorso collega Bomerano, piccola frazione di Agerola (NA) a Nocelle, nel comune di Positano. Da questo punto panoramico riusciremo a vedere famosissime zone della costiera, come Capri e i suoi faraglioni.

La natura che si staglierà davanti ai nostri occhi sembrerà un quadro, che ci farà emozionare profondamente.

