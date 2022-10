Per riutilizzare la carne grigliata avanzata ecco 1 ricetta pronta in 30 minuti

Il barbecue è sempre molto amato durante le cene o i pranzi in famiglia e con gli amici. Non solo durante le feste, ma anche durante le domeniche soleggiate. Se abbiamo appena costruito un bel barbecue fai da te, possiamo fare una bella festa e cucinare grandi quantità di carne.

Spesso, però, ne avanziamo anche molta. Se non vogliamo riscaldare la carne avanzata, possiamo utilizzarla per alcune ricette. In questo modo non solo eviteremo lo spreco, ma potremo rendere più sfiziose le rimanenze. Questo piatto è facile e veloce da preparare, adatto anche ai principianti in cucina.

Ingredienti delle polpette

La ricetta per riutilizzare la carne grigliata avanzata è quella per le polpette. Questo piatto è il migliore per il riciclo delle rimanenze del barbecue. Pronto in solo 30 minuti, è facilissimo da preparare e utilizza diversi tipi di carne. Prendiamo tutti gli ingredienti necessari:

3 costine;

100 g di salsiccia;

100 g di petto di pollo;

350 g di carne di manzo macinata;

250 ml di passata di pomodoro;

1 uovo;

1 cucchiaio di prezzemolo;

1 fetta di pane in cassetta;

sale q.b.;

pangrattato q.b.;

olio q.b.;

latte q.b.

Per riutilizzare la carne grigliata avanzata proviamo queste polpette

Il primo passaggio è quello di tagliare la salsiccia e il petto di pollo a cubetti. Poi recuperiamo tutta la carne dalle costine. Mettiamo tutta la carne all’interno di un tritatutto e tritiamo. Mettiamo da parte e poi ammolliamo una fetta di pane in cassetta nel latte per almeno 5 minuti. Passato il tempo, strizziamola e spezzettiamola. Prendiamo la carne precedentemente tritata e versiamola all’interno di una ciotola capiente

Aggiungiamo successivamente l’uovo, il prezzemolo, il manzo e il pane. Saliamo a piacere e mescoliamo tutti gli ingredienti per amalgamarli bene. Aggiungiamo anche un po’ di pangrattato per rendere il composto più facile da lavorare e più compatto.

Formiamo le polpette, creando delle palle con il palmo della mano. Passiamole poi nel pangrattato e disponiamole su un vassoio. Successivamente, riponiamole nel frigo per almeno 30 minuti, prima di cucinarle. Prendiamo una padella antiaderente e aggiungiamo un po’ di olio, scaldandolo per bene. Aggiungiamo le polpette e facciamole rosolare, in modo che ottengano un colore dorato uniforme.

Non dimentichiamoci di aggiungere il sugo

Quando le polpette saranno ben cotte, aggiungiamo anche la passata di pomodoro e facciamo sobbollire. Continuiamo la cottura a fuoco lento per circa 20 minuti. Le nostre polpette sono pronte per essere servite a tavola. Possono essere un ottimo secondo, accompagnato da verdure. Ricordiamoci che le polpette non possono essere conservate, ma vanno consumate appena preparate.

