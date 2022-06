Bastano solo 22 euro per visitare questa straordinaria reggia affacciata sul lago e distante circa 1 ora da Milano

Non tutti sono partiti per le vacanze estive e molti di noi non le hanno ancora neanche prenotate. Altri, invece, passeranno l’estate a casa, per mancanza di tempo o per esigenze economiche.

Dovremmo, però, trovare il buono anche in questo, perché il lato positivo esiste sempre, in ogni cosa, anche nel non partire per le ferie. Dovremmo, ad esempio, sfruttare questo tempo prezioso per scoprire tante bellezze locali del luogo in cui abitiamo.

Tutti noi, infatti, abbiamo, a poca distanza da casa, delle attrazioni che, per un motivo o per l’altro, non abbiamo mai visitato. Spesso, infatti, si tende a rimandare la visita ad alcuni luoghi vicini a casa, proprio perché si pensa di avere sempre tempo per farlo. Così si finisce per non visitarli mai.

Ecco perché, dovremmo visitare tutti questa magnifica villa affacciata sul Lago di Como, raggiungibile facilmente in auto. Tutti la chiamano villa, anche che se, in realtà, si tratta di una vera e propria reggia, circondata da giardini per più di 9.000 mq. Tutto ciò si può visitare spendendo poco più di 20 euro.

Stiamo parlando della fantastica Villa del Balbianello, nella splendida cornice del Lago di Como.

Bastano solo 22 euro per visitare questa straordinaria reggia affacciata sul lago distante circa 1 ora da Milano

Sarà un viaggio nel tempo quello che faremo visitando questa favolosa dimora del 18esimo secolo. Qui potremo ammirare un giardino molto suggestivo, che circonda il complesso della Villa e che gode della panoramica vista sul lago.

È a meno di 2 ore di auto da Milano questo luogo ed è perfetto per una gita in giornata. La nostra visita potrà proseguire all’interno della dimora, dove potremo osservare i cimeli di vita di Guido Monzino. Imprenditore e vorace viaggiatore, raccolse in questa villa oggetti e collezioni rare d’arte primitiva e antica, strumenti di viaggio, ma anche tanti libri.

Imperdibile qui sarà anche la Loggia, con la caratteristica rosa dei venti sul pavimento, da cui si potranno osservare scorci del lago davvero unici. Oltretutto bastano solo 22 euro per visitare questa straordinaria villa, motivo in più per non perdercela assolutamente.

A soli 6 km dalla villa del Balbianello, poi, potremo visitare anche l’incantevole Isola Comacina.

Splendida anche la Villa Fogazzaro Roi

Per un altro giro fuori porta, suggeriamo di visitare un’altra dimora da favola, ovvero la villa Fogazzaro Roi. Anche in questo caso stiamo parlando di un bene del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e ci troviamo precisamente sulla sponda italiana del lago di Lugano.

Bisognerà raggiungere il borgo di Oria per visitare questa dimora, che ospita antichi cimeli, pareti affrescate e arredamenti che raccontano la Storia.

Infine, qui non potremo perderci il suggestivo giardino pensile, ricco di piante fiorite e siepi colorate.

Lettura consigliata

