Partire per una vacanza breve o lunga è sempre un’ottima idea. Quando siamo sovraccaricati dallo stress, o quando abbiamo semplicemente voglia di rilassarci, non c’è niente di meglio da fare.

C’è chi sogna di girare tutto il Mondo in lungo e in largo, e chi, invece, preferisce viaggiare senza allontanarsi troppo da casa.

Ci sono destinazioni che mettono d’accordo tutti, poiché sono fantastiche e sono relativamente vicine all’Italia. Stiamo parlando di 3 capitali europee che tutti dovremmo vedere e visitare.

Viaggiare e vedere nuovi luoghi, infatti, apre gli orizzonti, e ci fa crescere come persone e come esploratori. Viaggiare è cultura, e perciò non bisognerebbe mai rinunciarvi.

Vediamo subito quali sono i nostri consigli per un itinerario perfetto per un weekend lungo, magari da venerdì a domenica.

3 bellissime capitali europee da visitare in viaggio in 3 giorni

Partiamo da Berlino, la fantastica capitale della Germania. Visitare questa città sarà un po’ come vivere in un film, in cui moderno e antico si uniscono alla perfezione.

Qui potremo vedere Alexanderplatz e la Torre della televisione, il Duomo, la Porta di Brandeburgo, il Palazzo del Reichstag e non solo. Altra tappa obbligatoria sarà quella al Memoriale per gli Ebrei assassinati d’Europa, un progetto imponente che commemora le vittime dell’Olocausto, e che lascia senza fiato.

A Berlino, inoltre, potremo vedere l’East Side Gallery, la galleria d’arte a cielo aperto più famosa al Mondo. E, non dimentichiamo anche di visitare il Checkpoint Charlie, un punto di frontiera tra l’antica divisione politica tra Berlino Est e Ovest.

Copenaghen, la città più felice al Mondo

Spostiamoci verso nord per arrivare fino alla capitale della Danimarca, ovvero Copenaghen. Le foto più famose di questo luogo sono quelle degli edifici colorati affacciati sui canali, o quelle della famosissima Sirenetta di bronzo.

Qui cammineremo sul caratteristico canale di Nyhavn, il più fotografato di tutti, pieno di luci, colori e locali. Potremo prenderci qualche ora di svago da dedicare anche ai “Giardini di Tivoli”, o fare shopping nella celebre Stroget.

La capitale della Repubblica Ceca

Concludiamo, non per ordine d’importanza, con la bellissima Praga. Arrivando qui rimarremo stupiti affacciandoci da Ponte Carlo, o ammirando il meraviglioso Castello. E poi non dimentichiamo le chiese, il Duomo, l’orologio astronomico, la casa danzante e tanto altro ancora.

Sottolineiamo che, tutte queste 3 bellissime capitali europee da visitare subito, sono facilissime da raggiungere, in poco tempo, in aereo. A tal proposito, potrebbe tornare utile il trucchetto poco conosciuto per trovare voli a prezzi scontatissimi.

