Gustosa e delicata vellutata di zucca da accompagnare con funghi e pancetta

La zucca è sicuramente l’ortaggio simbolo dell’autunno, in particolare di ottobre, per via della festa di Halloween. Apprezzata in cucina per il suo sapore dolce, e quindi perfettamente accostabile a dei sapori salati, essa è anche molto interessante anche dal punto di vista nutrizionale. Infatti, la zucca apporterebbe soltanto 18 calorie, è composta principalmente di acqua e contiene numerosi nutrienti. Infatti, sarebbe un’ottima fonte di vitamine antiossidanti e di sali minerali, come potassio, calcio e fosforo.

Nell’articolo di oggi, vedremo come sfruttare quest’ortaggio in una ricetta semplice e veloce, che potremmo riproporre per tutto l’autunno. Per farla, avremo bisogno di:

500 g di polpa di zucca;

50 g di Grana Padano grattugiato;

120 g di pancetta dolce affumicata;

140 g di funghi misti;

una cipolla bianca;

brodo vegetale;

olio EVO;

salvia;

sale e pepe.

Gustosa e delicata vellutata di zucca perfetta per un caldo pasto d’autunno

Per prima cosa, prepariamo il nostro brodo vegetale. In una pentola facciamo quindi bollire mezzo litro di acqua ed aggiungiamo mezza cipolla bianca, uno spicchio d’aglio, una carota, una patata e del sedano. Lasciamo cuocere per circa 30 minuti e, dopo di che, passiamo alla preparazione della vellutata.

Procuriamoci, quindi, la quantità di zucca indicata negli ingredienti e priviamola della buccia e dei semini interni. Una volta rimasta soltanto la polpa, tagliamola a cubetti grossolani e mettiamoli da parte. Ora, prendiamo l’altra metà della cipolla, sminuzziamola e versiamola in padella con un filo di olio EVO ed una foglia di salvia. Lasciamo soffriggere per un paio di minuti a fuoco moderato e, in seguito, versiamo un mestolo di brodo vegetale. A questo punto, aggiungiamo tutta la zucca, insieme ad altri 2 mestoli di brodo ed un pizzico di sale, e lasciamola ammorbidire per una ventina di minuti. In questa fase, ricordiamoci di versare altro brodo nel caso fosse necessario.

Passiamo alla fase finale della ricetta

Una volta pronta la zucca, versiamo tutto il contenuto della padella in un bicchiere alto e frulliamo con un mixer ad immersione. Così facendo otterremo una gustosa e delicata vellutata di zucca, senza l’aggiunta di latte, panna o altri addensanti.

Ora, non ci resta che saltare in padella la pancetta affumicata assieme ai funghi misti, che possono essere sia freschi che congelati. In quest’ultimo caso, però, raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. Una volta pronti, possiamo impiattare versando la crema di zucca sul fondo del piatto e il nostro condimento di funghi e pancetta al centro. Per completare il piatto, e dare ulteriore sapore, possiamo spolverare un po’ di pepe macinato fresco e del Grana Padano grattugiato.

