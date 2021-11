Per trascorrere la stagione fredda al calduccio e con la massima comodità, è fondamentale dotarsi di pantofole, tute, coperte e piumoni. Ma tra gli indumenti per la casa che stanno avendo un ritorno sempre più diffuso c’è anche un grande classico proveniente dal passato. Si tratta della vestaglia, indumento perfetto per non avere mai freddo in casa.

Un tempo associata ai malati o utilizzata come giacca da camera dai nobili, la vestaglia oggi è amatissima anche dalle persone comuni. E per un’ottima ragione. Contribuisce infatti a mantenerci al calduccio anche quando non ci muoviamo, ad esempio se siamo in poltrona o al pc. Ci permette in questo modo di mantenere una temperatura all’interno della casa più bassa, e a risparmiare in bolletta. E poi può diventare un vero fashion statement.

Le vestaglie, infatti, non sono tutte uguali. E ce n’è una in particolare che sempre più persone vogliono avere a casa. Vediamo di che cosa si tratta.

Questa è la vestaglia che vogliono tutti per l’inverno caldissima e raffinata

Esistono moltissimi tipi di vestaglia. Da quelle leggere e svolazzanti, adatte per la primavera, a quelle di ciniglia o di lana pesante che possono tenerci compagnia nel cuore dell’inverno. Ma se siamo alla ricerca di un capo raffinato, caldo, semplice da mantenere pulito e super elegante c’è solo una vestaglia a cui dobbiamo rivolgerci. Si tratta della vestaglia trapuntata. Proprio così, questa è la vestaglia che vogliono tutti per l’inverno, caldissima e raffinata.

Una vestaglia trapuntata ci saprà tenere al caldo senza troppo ingombro, ed è molto più robusta e duratura di una semplice vestaglia di ciniglia. Ma vediamo quali sono i colori e le fantasie più apprezzate.

Scegliamo i modelli con tasconi e fantasie floreali

Dimentichiamoci le vestaglie in tinta unita. Se vogliamo apparire raffinati, dobbiamo rivolgerci alla moda vintage. Sì, quindi, ai colori di gran classe quali in verde scuro, il granata, il rosso e il viola, ma soprattutto sì alle fantasie floreali. Proprio come se fossimo dei nobili dei tempi andati. Indispensabili sono anche dei tasconi in cui infilare tutto quello che ci serve. Ci torneranno utilissimi per tenere un libro, il telecomando o il cellulare e averli sempre sotto mano.

Ma la vestaglia non è indispensabile soltanto quando siamo da soli. Può diventare anche un outfit di emergenza, se dobbiamo accogliere degli ospiti inaspettati, ma anche se dobbiamo uscire per pochi minuti per ritirare un pacco dal postino. Proprio per questo è indispensabile sceglierla con attenzione. Saprà regalarci infinite soddisfazioni durante tutta la stagione fredda.