Le lenzuola sono quel tessuto su cui oggettivamente passiamo la gran parte del tempo della nostra vita. Anche se dormiamo poco, passiamo almeno cinque o sei ore al giorno, a notte in realtà, avvolti dalle lenzuola.

Per questa ragione dovremmo quantomeno cercare di scegliere che tipo di lenzuola acquistare per cercare di vivere e stare meglio. Infatti, pochissimi sanno quali lenzuola scegliere per riposare bene e dormire al meglio.

Flanella di cotone e misto lino

La flanella di cotone sembra proprio essere perfetta per questo periodo. In autunno e in inverno, infatti, abbiamo bisogno di morbidezza ma anche di calore. La flanella di cotone è un tessuto molto resistente ma riesce a essere anche leggero.

La sua lavorazione gli consente di trattenere l’aria e quindi lo rende un grandissimo isolante termico. Per quanto riguarda il misto lino, invece, parliamo di un tessuto che è composto da cotone e lino.

A differenza della flanella di cotone, riesce a rilasciare per bene sia l’aria sia l’umidità. Questo tessuto è quello preferito da chi ama le fibre naturali ed è più indicato per l’estate.

Solo cotone o cotone percalle

Chi non ama l’eccessivo calore nel letto dovrebbe optare per delle lenzuola in puro cotone. Si tratta di un materiale fresco che resiste molto bene i lavaggi. La sensazione di freschezza del puro cotone è unica così come la sua capacità di assorbire l’umidità.

Il cotone percalle, invece, consiste in un intreccio di filati estremamente sottili. Le lenzuola in questo materiale sono caratterizzate da alta leggerezza e conferiscono al cliente una sensazione vellutata.

Chi ama, invece, le superfici lucide deve scegliere per forza il raso di cotone. Siamo di fronte a un prodotto molto simile alla seta, che regala una sensazione di completa uniformità al tatto diretto e indiretto. Il materiale è completamente anallergico e si adatta bene alla temperatura del nostro corpo, sia in estate sia in inverno.

In definitiva, per scegliere delle lenzuola di qualità dobbiamo guardare non tanto al materiale quanto a due altri fattori.

Il primo è la lunghezza delle fibre, che fa dipendere lo spessore delle lenzuola. Più è alto è meglio è.

In secondo luogo dobbiamo guardare la lavorazione della trama, più è precisa e meglio è.

