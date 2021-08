Dal cuore filante e ricco di gusto, le melanzane ripiene sono uno dei peccati di gola più buoni in assoluto. In estate, poi, non possono mancare sulle nostre tavole per deliziare amici e parenti in un lampo, giacché sono anche ortaggi di stagione.

Innumerevoli le versioni di questa ricetta. Le melanzane ripiene, infatti, si sposano perfettamente con ingredienti come la carne, i formaggi o il riso. Adatte veramente a tutti. Ad esempio, basta un variopinto letto di verdure di stagione a completare un piatto già gustosissimo e far felici anche i vegani.

Insomma, le melanzane ripiene regalano un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso i sapori della nostra bella Italia.

Nella versione che la Redazione vuole mostrare oggi, ad esempio, ad arricchire la pietanza arriva anche la provola affumicata, uno dei prodotti più famosi e ricercati tipici della Campania.

Prima di stilare la lista degli ingredienti della nostra ricetta, ecco alcuni segreti di cucina dedicati alle melanzane che possono sempre tornare utili:

a) Come spurgare le melanzane ed “eliminare definitivamente quel fastidioso retrogusto amarognolo con 3 semplicissimi trucchi di cucina”;

b) “Deliziosa da sciogliersi in bocca, questa parmigiana di melanzane farà impazzire tutti in un sol boccone”, disponibile cliccando qui.

A questo punto, ecco come preparare delle semplicissime melanzane ripiene per fare un figurone in soli 15 minuti, consigliatissime!

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane abbastanza grandi;

2 uova;

50 g di provola affumicata;

60 g di parmigiano grattugiato;

pane raffermo q.b.;

mezzo spicchio d’aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

olio d’oliva, sale e pepe q.b.

Semplicissime melanzane ripiene per fare un figurone in soli 15 minuti, consigliatissime! Preparazione

Il primo passaggio da fare per preparare delle melanzane ripiene eccezionali è quello di lavare, asciugare e poi tagliare le melanzane a metà, in senso verticale. Poi, con il coltello incidere dei piccoli tagli, in modo da creare dei rombi all’interno di ciascuna delle parti dell’ortaggio. Spennellare con un po’ d’olio sui rompi e posizionare le melanzane in una teglia ricoperta da carta da forno. Insaporire con un pizzico di sale e far cuocere, in forno già caldo a 190°C per 10 minuti.

Intanto, tagliare il pane a fettine, inserirlo in una ciotola con dell’acqua fredda e lasciarlo in ammollo per qualche minuto. Poi, tagliare anche la provola affumicata a cubetti.

Una volta cotte, sfornare le melanzane e con un cucchiaio togliere la polpa. Quest’ultima andrà inserita in una ciotola. Con l’aiuto di una forchetta schiacciare la polpa e aggiungere il pane strizzato, le uova, poi la provola, il parmigiano, il pepe, il sale, l’aglio tritato finemente e il ciuffetto di prezzemolo tritato anch’esso.

Mescolare fino ad ottenere un composto cremoso ma non liquido.

Sistemare il ripieno nelle melanzane svuotate e versare un filo d’olio. Infine, una spolverata di parmigiano ed il gioco è fatto.

Basteranno 15 minuti per preparare tutto. Poi, non resta che far completare la cottura in forno preriscaldato a 190°C per 40-50 minuti.

Ed ecco che in pochi minuti si potranno servire delle semplicissime melanzane ripiene per fare un figurone in soli 15 minuti, consigliatissime!