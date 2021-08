Ecco quali sono le splendide piante dalle lunghe e raffinate fioriture da poter esporre tranquillamente anche al sole cocente.

I mesi estivi sono sempre i più critici e mettono sempre a dura prova qualsiasi tipo di pianta in modo particolare quelle coltivate in vaso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In natura esistono però molte piante, come quelle grasse, che “provenendo” da zone con temperature molte elevate riescono a resistere molto bene al forte caldo.

Alcune piante amano crescere in pieno sole altre necessitano di diverse ore di ombra durante le giornate più torride, infatti non tutte resistono o tollerano le esposizioni dirette.

Ecco dunque le splendide piante dalle lunghe e raffinate fioriture da poter esporre tranquillamente anche al sole cocente che regalano grandi soddisfazioni.

Se si preferiscono però piante a portamento rampicante, con fiori molto colorati e ornamentali la natura regala delle bellissime varietà come il Plumbago e la Pervinca.

Plumbago

Bellissima pianta rampicante che decora e colora con i suoi splendidi fiori, balconi, giardini e terrazzi, conosciuta anche come geranio azzurro.

É una pianta sempreverde, arbustiva e rampicante, con rami molto sottili e può arrivare fino a 4 metri di altezza.

Presenta fiori a gruppetti da 20 con la caratteristica forma ad ombrello di colore azzurro.

Una pianta che necessità di guide per orientarla, fissandola ad un supporto o steli di bambù.

Se innaffiata regolarmente e moderatamente, il Plumbago regala vigorose e generose fioriture, ben tollera il caldo e l’ariditá mentre teme il freddo e le gelate.

Pervinca

La pervinca è una pianta molto apprezzata per il suo aspetto e per la sua facilità di coltivazione, caratterizzata da fiori delicati e da splendidi colori di varie tonalità.

Ideale per dare vita a fantastici tappeti floreali in giardino o per abbellire aiuole balconi o terrazzi.

Anche se si adattano bene a tutti i tipi di terreno, preferiscono un terriccio acido, fertile e composto da torba, con irrigazioni regolari e costanti e mal tollera i ristagni di acqua.

Gradisce esposizioni in pieno sole, ma anche in mezz’ombra riuscendo a regalare fioriture ininterrotte dalla primavera all’autunno.

Per avere giardini balconi e terrazzi ecco dunque le splendide piante dalle lunghe e raffinate fioriture da poter esporre tranquillamente anche al sole cocente.

Approfondimento

Trucchi per avere piante rigogliose