Ormai seguendo i nostri articoli i Lettori sapranno a memoria quali sono le carni che non ci espongono a rischi di salute. Conosciamo bene i potenziali pericoli dell’abuso di cane rossa che possono concorrere alla nascita del tumore al colon e al pancreas. Lo sostiene la scienza, che lo documenta negli studi che prendiamo sempre come riferimento. Parlando invece del pollo o del tacchino, attenzione ai 2 pericoli di questa carne bianca che mangiamo sempre svelando una novità.

Le importazioni di carne di pollo dal resto del Mondo

Qualche anno fa quando scoppiò il caso della “aviaria”, le aziende italiane di allevamento e commercializzazione di pollame ne uscirono alla grande. Ancora oggi le nostre aziende, tra le più importanti anche a livello europeo, sono un riferimento fondamentale per la sicurezza della filiera produttiva. Il problema viene invece quando importiamo cane di pollo da altri Stati. Secondo le statistiche internazionali, riprese anche da Coldiretti, ci sono parecchi pericoli nella carne bianca importata soprattutto dalla Turchia e dalla Cina, ma anche dalla Polonia e dall’Ungheria. In queste carni sono infatti state trovate tracce importanti di salmonella.

Attenzione ai 2 pericoli di questa carne bianca che mangiamo sempre svelando una novità

Il secondo problema di alcune carni estere è legato ai famosi ormoni della crescita. Ci sono paesi conosciuti a tutti in cui gli ormoni non rafforzano solo nuotatori e atleti, ma anche i polli. Stiano però tranquilli i nostri Lettori perché dalle analisi costanti sulle carni italiane non risultano tracce di queste sostanze. Diversa è la questione come detto delle carni importate. Diffidiamo quindi di quanto arriva dall’estero e affidiamoci ai prodotti a marchio italiano.

Carne bianca e rossa quale differenza a livello tumorale

Come segnaliamo nello studio dell’AIRC che riprende alcune importanti pubblicazioni internazionali non c’è invece un legame diretto tra la carne bianca e i tumori. Mentre gli scienziati sono concordi, dati alla mano, che abusare di carne rossa contribuisca allo sviluppo di alcuni tumori, così non è per la carne bianca. Addirittura, come si può leggere nel nostro approfondimento, una pubblicazione del 2019 sostiene che le carni bianche assunte con equilibrio possono proteggere il nostro stomaco. Alcuni nutrienti presenti, infatti, nella carne bianca svolgerebbero un’attività di riduzione delle cellule tumorali.

