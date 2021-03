Incredibilmente gustosa ed indiscutibilmente amata, la parmigiana di melanzane è uno dei piatti principali della tradizione gastronomica italiana.

Sono diverse le Regioni tricolore che reclamano la paternità di questa prelibatezza senza uguali, da Nord a Sud.

Al di là della storia che narra l’origine del piatto, ciò che conta è l’esaltazione di prodotti “made in Italy” e della ricchezza delle terre dello Stivale.

In un tripudio di gusti e colori, la parmigiana arricchisce le tavole delle nostre cucine, rendendo felici grandi e piccini. Prima di addentrarci nel vivo della ricetta, si consiglia di leggere “È incredibile quanti errori banali commettiamo con le melanzane, ecco quelli da non fare più” per scoprire tutti gli errori che non si dovrebbero mai commettere con le melanzane.

A questo punto, andiamo a presentare la parmigiana di melanzane, un piatto unico che soddisfa i palati delle numerose generazioni che si susseguono. Tramandata dalle nonne a figli e nipoti, ecco la ricetta per una parmigiana di melanzane davvero eccezionale, quella napoletana.

Ingredienti per 4 persone

a) 10 -12 melanzane lunghe;

b) 400 g di passata di pomodoro;

c) 250 g di mozzarella di bufala;

d) 50 g di pecorino grattugiato;

e) 1 bicchiere di olio evo;

f) olio di semi per la frittura;

g) 1 cipolla media;

h) basilico, sale e pepe q.b.

Deliziosa da sciogliersi in bocca, questa parmigiana di melanzane farà impazzire tutti in un sol boccone. Procedimento

Innanzitutto, lavare e asciugare le melanzane e tagliarle a fette longitudinali più o meno di mezzo centimetro ciascuna. Non sbucciare!

A questo punto, mettere sotto sale le fette. Distribuirle in una scolapasta, cospargere di sale fino (all’incirca 3 cucchiaini) e tenerle schiacciate con un peso per circa un’ora.

Questo trucchetto servirà per eliminare il liquido amarognolo contenuto nelle melanzane.

Trascorso il tempo d’attesa, bisogna sciacquare le fette sotto l’acqua corrente e asciugarle con una carta da cucina assorbente.

Successivamente, bisogna friggerle in abbondante olio di semi. Scolare ad una ad una le fette e adagiarle su carta assorbente da cucina per eliminare l’olio in eccesso.

Intanto, in una padella versare l’olio evo e far soffriggere la cipolla tagliata grossolanamente a fette. Unire la passata di pomodoro, poi mescolare aggiungere anche il sale e il pepe. Lasciar cuocere per circa 15 minuti.

Prendere le melanzane e creare il primo strato in una pirofila, leggermente unta di olio. Versare una parte del pomodoro e cospargere con fette sottili di mozzarella di bufala. Poi, aggiungere una spolverata di pecorino e qualche fogliolina di basilico. Dopo aver creato due, massimo tre strati fate cuocere in forno per 20 minuti ad una temperatura di circa 160° C. Davvero deliziosa da sciogliersi in bocca, questa parmigiana di melanzane farà impazzire tutti in un sol boccone!