Per iniziare la giornata con il piede giusto è fondamentale fare una bella colazione nutriente. Al risveglio, il nostro corpo ha bisogno delle giuste energie per affrontare al meglio gli impegni della giornata. Per questo, il classico caffè al volo non è proprio una buona idea!

Molti tendono ad essere abitudinari e fare ogni giorno sempre la stessa colazione. In realtà, dovremmo considerare la colazione come un qualsiasi altro pasto, e quindi, variare il più possibile. Del resto, le possibilità sono davvero infinite anche per il primo pasto della giornata.

L’importante è scegliere alimenti di qualità e suddividere bene i macronutrienti senza farci mancare nulla già di prima mattina. Potrebbe essere utile sapere come scegliere i cereali per una colazione davvero sana, nutriente ed equilibrata.

Farsi ispirare dai prodotti stagionali è sempre una buona idea. Sia in termini di qualità dei prodotti che di risparmio. Ecco perché, quest’oggi, vogliamo proporre una ricettina facile e veloce per preparare dei dolcetti perfetti per la colazione o per la merenda di questo periodo. Utilizzeremo infatti un frutto di stagione.

Semplici e genuini, questi muffin facili da realizzare sono perfetti per le colazioni autunnali

Vediamo come preparare dei muffin, dei dolcetti morbidi, ideali per l’inzuppo nel té o nel caffelatte. Faremo dei muffin all’arancia, l’agrume autunnale per eccellenza. Ricco di vitamina C, è perfetto per scongiurare i primi raffreddori e altri malanni di stagione.

Cosa ci serve per preparare i muffin all’arancia

130 gr di farina 00;

1 uovo;

75 gr di zucchero;

100 ml di succo d’arancia;

35 gr di burro;

1/2 bustina di lievito per dolci.

Come procedere

Prendere 2 ciotole. In una unire gli ingredienti secchi e nell’altra quelli liquidi. Mescolare per bene e poi unire i due composti. Versare il composto nella classica teglia da muffin, precedentemente imburrata e infarinata. Attenzione a riempire gli spazi per 2/3 poiché i dolcetti cresceranno con la lievitazione.

Infornare in forno già caldo a 180 gradi e far cuocere per circa 15/20 minuti.

Tutto qui: semplici e genuini, questi muffin facili da realizzare sono perfetti per le colazioni autunnali.

Chi non avesse l’apposita teglia da muffin può utilizzare tranquillamente uno stampo da plumcake o la classica tortiera.

Varianti

Per rendere ancora più autunnali questi muffin, e renderli anche più ricchi di altri nutrienti, possiamo fare delle semplicissime aggiunte all’impasto base.

Per dare più consistenza, potremmo aggiungere dei cubetti molto piccoli di mela o di pera. Inoltre, per dare una nota croccante, sono perfette delle nocciole tritate o delle lamelle di mandorla. Un pizzico di cannella, infine, darà la il tocco finale che fa sentire davvero l’autunno. Anzi, anticipa già l’atmosfera natalizia.