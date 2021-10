La cucina è forse uno degli ambienti più vivi della casa. Infatti in questo spazio regnano spesso dei bei ricordi di cene o di momenti in famiglia. Cucinare per gli altri, infatti, è un gesto d’amore e può regalare grandi soddisfazioni. A volte però si possono incontrare delle difficoltà pratiche e degli intoppi che possono separarci dal nostro obiettivo. Per questo motivo è meglio cercare alcuni piccoli aiuti che possano renderci la vita più facile. Per questo oggi diamo un consiglio in merito: questi utensili economici e pratici non devono assolutamente mancare nelle nostre cucine. Vediamo insieme di quali stiamo parlando.

Questi utensili economici e pratici non devono assolutamente mancare nelle nostre cucine

I primi due sono molto utili quando si prepara da mangiare, l’ultimo invece in fase di rassettamento. Iniziamo quindi dal tagliere. Questo è fondamentale per tagliare le verdure o per affettare ad esempio i salumi. Esiste però una versione molto più pratica, ovvero quella pieghevole. Il piano riesce quindi a flettersi su entrambi i lati. In questo modo potremo far scivolare il cibo all’interno dei piatti o delle padelle senza perdere pezzi o senza doverlo trasferire manualmente. Passiamo poi al cuociriso, elettrodomestico molto utilizzato in alcune parti dell’Asia, ma di un contenitore da inserire all’interno del microonde. Possiamo mettere al suo interno anche la quinoa o altri tipi di cereali. In questo modo riusciremo a rendere questo passaggio più fluido senza dover nemmeno accendere i fornelli.

Gli oggetti indispensabili per la pulizia delle stoviglie

Passiamo dunque alla parte più fastidiosa della nostra vita in cucina: lavare i piatti. Chi ha una lavastoviglie può lasciare perdere questo pezzo. Gli consigliamo però di consultare questo articolo: “Pochi lo sanno, ma per risparmiare soldi ed energia di lavastoviglie basta un oggetto che tutti abbiamo”. Chi invece è rassegnato a dover lavare a mano, può sempre contare sull’aiuto di due strumenti. Il primo è una spatola in plastica che può aiutare a rimuovere tutti gli scarti rimasti nel piatto e a farli finire direttamente nella spazzatura. In questo modo eviteremo di trovarci poi i resti di cibo incastrati nello scarico del lavandino. Infine esiste una spazzola per piatti che può sostituire la spugna. In questo modo non dovremo nemmeno bagnarci le mani. Se le stoviglie sono molto sporche la si può usare per effettuare solo un prelavaggio.

