La colazione è il pasto più importante della giornata. Dopo il lungo digiuno notturno, il nostro corpo ha bisogno delle energie per affrontare gli impegni del giorno.

Per questo sarebbe meglio evitare di limitarsi a bere soltanto un caffè al volo o, peggio ancora, di saltarla del tutto. È bene infatti svegliarsi qualche minuto prima per sedersi a tavola e fare un pasto equilibrato.

In Italia, la maggior parte delle persone predilige la colazione dolce, con biscotti o torte, meglio se preparati in casa. Qualcuno, soprattutto gli sportivi, preferisce la colazione salata proteica. I più salutisti mangiano i cereali, in genere con il latte ma anche con lo yogurt.

Al supermercato, il reparto dei cereali è davvero ampio. Troviamo numerosissimi prodotti, tra loro differenti sotto molti punti di vista.

Quelli più golosi o con qualche mascotte invogliano i bambini, altri invece puntano al benessere e alla forma fisica.

Districarsi tra tante confezioni non è sempre semplice. Gli esperti di Altroconsumo ci vengono in aiuto spiegando i parametri da prendere in considerazione per fare la scelta più adeguata.

Pochi sanno come scegliere i cereali per una colazione davvero sana, nutriente ed equilibrata

Per prima cosa, come è bene fare per qualsiasi prodotto, leggere attentamente l’etichetta. Potremo così suddividere in macro categorie i cereali.

I più semplici

I fiocchi di mais, quelli di avena e il riso soffiato sono i cereali più semplici. Sono infatti costituiti da un solo cereale. Spesso vi è l’aggiunta di zuccheri e/o sale, elementi dei quali è bene controllare i quantitativi. Talvolta vi è anche l’integrazione di determinate vitamine e minerali.

Rientrano in questa categoria anche i cereali integrali.

Vi sono poi prodotti costituiti da un mix di vari cereali.

Muesli

Si tratta di cereali di fiocchi d’avena con l’aggiunta di frutta secca, frutta disidratata e/o cioccolato. Di solito sono ricchi di fibre, ma occorre prestare molta attenzione agli ingredienti aggiunti in quanto fanno variare le quantità di grassi e zuccheri.

Cereali golosi che attirano molto i più piccoli

Questi cereali sono di solito pensati proprio per la colazione dei bambini. Hanno forme accattivanti e spesso sono anche colorati. Ci sono quelli al cioccolato o con la glassatura in superficie. Esistono inoltre anche le golose tipologie ripiene.

In questo caso, la lista degli ingredienti sarà piuttosto lunga. Attenzione quindi, anche in questo caso, alle quantità di zuccheri, grassi ed eventuali coloranti.

Cereali “fitness”

Di solito integrali o a base di crusca, contengono buone quantità di fibre e spesso presentano un’integrazione di vitamine e minerali. In genere costituiscono la tipologia meno calorica.

A questo punto, grazie a questa macro distinzione, avremo le idee un po’ più chiare, infatti pochi sanno come scegliere i cereali per una colazione davvero sana, nutriente ed equilibrata.

Ricordiamo che per una sana e corretta alimentazione è bene variare il più possibile. Ciò vale anche per la colazione.