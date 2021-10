Le giornate più corte e, soprattutto, fresche invogliano molte persone a trascorrere più tempo in casa. Sia durante i fine settimana che, a maggior ragione, dopo una lunga giornata di lavoro. Per occupare il tempo durante la sera, infatti, molti decidono di cominciare nuove serie Tv come “Maid”, “Nine Perfect Strangers” e “The Fall”.

Anche chi predilige i film, tuttavia, non avrà che l’imbarazzo della scelta. Infatti, su piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video i film disponibili sono migliaia.

Tra tutti merita di essere citato un film del 2008 ambientato durante il Secondo conflitto mondiale “The Edge of Love”.

Un cast d’eccezione che vede tra i protagonisti principali Cillian Murphy, Keira Knightley e Sienna Miller. Per vedere questo film basterà essere iscritti alla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Tra tutti i film d’amore questo ci conquisterà grazie a trama avvincente e protagonisti indimenticabili

Il film vede come ambientazione principale la Gran Bretagna, tra Londra e il Galles.

Il periodo, come si scriveva in precedenza, è quello della Seconda guerra mondiale che coinvolgerà e stravolgerà le vite di tutti i personaggi.

Le protagoniste femminili, Vera e Caitlin sono due amiche indipendenti e combattive che si contendono il poeta Dylan Thomas interpretato da Matthew Rhys. Tuttavia, dopo una prima rivalità in amore le due diventeranno molto amiche.

In seguito, nella loro vita farà capolino William Killick, un ufficiale dell’esercito inglese che affascinato da Vera deciderà di sposarla.

Sulla vita dei protagonisti si staglia sempre minacciosa l’ombra della guerra e il pericolo mortale che porta con sé. Sarà proprio William a dover partire per il fronte poco dopo il matrimonio.

Tra i sentimenti e le emozioni suscitate dalla trama di questo film non possono mancare amore, amicizia, tradimento, dolore, rabbia e gelosia.

Anche se a prima vista il protagonista potrebbe sembrare il poeta conteso ad uno sguardo attento non sfuggirà il fatto che non è così.

Infatti il ruolo centrale in questo film è rivestito dalle due donne forti e molto moderne.

Il loro carattere e la loro amicizia sincera riesce a far passare in secondo piano gli uomini, trasformandoli quasi in coprotagonisti.

Un film d’amore piacevole che scorre veloce sullo schermo senza mai annoiare. Tra tutti i film d’amore questo ci conquisterà grazie a trama avvincente e protagonisti indimenticabili. Infatti non è uno dei classici film romantici che potrebbero far storcere il naso a chi non apprezza il genere.