Tutte hanno almeno un pantalone preferito nell’armadio, con cui sentirsi perfettamente al proprio agio e al massimo della comodità. Chi ancora non lo ha, potrebbe riscoprirlo in questo modello di tendenza che sta letteralmente facendo impazzire le donne. Non tutte, infatti, amano indossare le gonne, specialmente d’inverno e con le temperature basse.

Finalmente esiste il pantalone che riesce a unire eleganza, comodità e versatilità. Ecco perché il modello françois è il pantalone androgino che moltissime desiderano ardentemente per sembrare più snelle a qualsiasi età. Ed ecco, anche, tanti modi di abbinarlo e le varianti che bisogna necessariamente avere in armadio per la prossima stagione. Tutto questo anche a prezzi spesso super convenienti!

Chi prova questo pantalone impazzisce per la sua incredibile vestibilità

Non segna il corpo, non fascia e sembrerebbe regalare anche qualche centimetro in meno. La ragione è abbastanza semplice: il pantalone françois cade dritto sulla gamba e non evidenzia le rotondità di troppo.

Probabilmente per queste ragioni, sono tantissimi i Brand che lo hanno inserito nelle loro collezioni. Il marchio Shein, ad esempio, ne propone alcuni modelli a 17 euro, mentre quelli marchiati Zara costano 39,95 in tantissime varianti.

Di certo, il pantalone françois full lenght è un vero concentrato di perfetta vestibilità e raffinatezza. Ma cosa rende questo pantalone così speciale?

Come riconoscerlo

Sicuramente a influenzare molto chi lo compra è il taglio abbastanza maschile del pantalone. Nella moda è cosa risaputa che indossare look androgini e maschili aiuta a tirar fuori la propria femminilità. La gamba è dritta e non aderente nella parte bassa.

La vita è abbastanza alta e impreziosita da un bottone (normalmente in osso) abbastanza importante. L’altezza del pantalone arriva giusto alla caviglia e la lascia appena scoperta per accennare una timida sensualità. Ma non è finita qui, perché questo modello ha altri vantaggi importantissimi.

Ecco il pantalone androgino che moltissime desiderano ardentemente per sembrare più snelle a qualsiasi età

Primo tra tutti la versatilità, perché è possibile abbinare questo pantalone tanto con un mocassino che con i tacchi. Ed è bellissimo anche con queste 2 scarpe all’inglese senza lacci che regalano stile ed eleganza a bizzeffe.

Nella parte superiore, consigliamo di abbinare un cardigan dolcevita o anche uno di questi 5 meravigliosi maglioni invernali su cui investire per l’autunno.

Di certo bisogna acquistarlo in almeno una di queste varianti:

pantalone françois in pelle nera;

quello in poliestere color chino;

il modello morbido color salvia;

l’evergreen nero per la sera.

