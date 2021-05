Condurre uno stile di vita salutare è sempre molto importante. In questo gioca un ruolo fondamentale l’alimentazione, che dovrebbe limitare le assunzioni di cibo spazzatura e ricco di grassi. Ma la Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole illustrare ai Lettori una ricetta sfiziosa con cui non rinunciare al gusto. Queste sembrano delle normali crocchette ma sono gustosi bocconcini al pollo croccanti e speziati con sole 40 calorie per pezzo. Ecco come prepararle in davvero poco tempo. Esse cuociono per meno di 30 minuti.

Ingredienti per le crocchette light

a) 200 gr circa di petto di pollo;

b) 50 ml di albume;

c) 40 gr di pangrattato;

d) spezie a piacere q.b.

Per la salsa d’accompagnamento

a) 20 gr di ketchup;

b) 70 gr di yogurt greco;

c) 6 gr circa di concentrato di pomodoro;

d) pochissimo cognac;

e) sale e pepe a piacere.

Procedimento per la realizzazione

Queste sembrano delle normali crocchette ma sono gustosi bocconcini al pollo croccanti e speziati con sole 40 calorie per pezzo. Tagliare il petto di pollo in piccoli quadrotti grossolani. In questo consigliamo di usare il petto di pollo intero e non le fette sottili. In quest’ultimo caso le crocchette verrebbero troppo poco spesse e secche.

Passare ogni singolo quadrotto nell’albume e poi nel pangrattato. Suggeriamo anche una panatura alternativa alla crusca d’avena. Eventualmente è possibile anche effettuare una seconda panatura aumentando leggermente le calorie. Per chi decidesse di usare spezie come pepe nero, paprika, curry, aglio o cipolla in polvere, suggeriamo di mescolarle direttamente nel pangrattato o nella crusca.

La cottura e la salsa

Cuocere le crocchette su una teglia foderata di carta forno e pochi giri d’olio. Bisognerà avviare la cottura a forno già riscaldato e a 180 gradi per circa 20 o 25 minuti e fino a doratura. La salsa d’accompagnamento è una salsa rosa light. Basterà unire tutti gli ingredienti e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e un colorito rosato. Quindi salare e pepare a piacere. Gustare le crocchette ancora calde e croccanti.

