Quando si è al supermercato non è sempre facile scegliere il prodotto alimentare più adatto alle proprie esigenze. La varietà e la vastità della scelta rendono ancora più complesso un simile processo decisionale quando si è di fronte a scaffali ricchi di cibo. C’è chi si fa attrarre dal packaging, chi dall’elemento pubblicitario e chi invece guarda al prezzo, quando a volte bisognerebbe raccogliere altre informazioni. Sembrano colazioni sane e con pochi zuccheri invece glicemia e diabete possono schizzare senza saperlo.

Attenzione a verificare cosa si mette nel bicchiere

Molto spesso ciascuno di noi ha in mente una tipologia di colazione più salutare e benefica rispetto a quella che svolge regolarmente. C’è chi, nel tentativo di mettersi a dieta e ridurre l’assunzione di zuccheri, sostituisce torte e biscotti con alimenti apparentemente meno calorici. Tuttavia, non sempre è così. Immaginiamo il classico esempio della frutta, alimento notoriamente presente nei regimi alimentari salutistici. Mangiare prodotti che contengono frutta, però, non significa fare un’equazione perfetta con alimento light o salutare. Un esempio sono i succhi di frutta. Queste gustose bevande non sono tutte uguali in termini di percentuale di frutta contenuta e zuccheri aggiunti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molto spesso dietro quello che definiamo “succo di frutta” si distinguono differenti tipologie di bevanda. Esistono infatti succhi al 100% frutta che sono il prodotto della spremitura del frutto. Poi troviamo anche i nettari di frutta nei quali spesso sono presenti acqua, zuccheri aggiunti, additivi e conservanti. Come sappiamo l’OMS raccomanda di non superare il 10% dell’energia quotidiana di zuccheri. Questo limite si potrebbe facilmente superare se si assumono regolarmente bevande molto zuccherine già dal mattino. Meglio allora leggere attentamente le tabelle con i valori nutrizionali riportate sulle etichette.

Sembrano colazioni sane e con pochi zuccheri invece glicemia e diabete possono schizzare senza saperlo

Altro prodotto al quale conviene prestare attenzione è lo yogurt. Molto spesso gli yogurt aromatizzati sono ben più ricchi di zuccheri rispetto a quelli magri e bianchi. La differenza potrebbe essere assai notevole in quanto in 100 grammi di yogurt bianco senza zuccheri aggiunti troviamo circa il 4% di zuccheri. Al contrario, negli yogurt aromatizzati o alla frutta si potrebbe raggiungere anche il 12-13% su 100 grammi. Lo yogurt è certamente un alimento estremamente utile per riequilibrare l’intestino e la flora batterica, ecco perché è preferibile non eliminarlo dal proprio regime. Piuttosto, è utile sceglierlo con maggiore consapevolezza se si desidera arginare l’ingestione di zuccheri.

Nello yogurt, infatti, si trovano sostanze estremamente utili per rinforzare l’organismo come ha dimostrato uno studio scientifico. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Potenziano il sistema immunitario e sbloccano l’intestino i cibi ricchi di queste sostanze”. Dunque, per una colazione a basso impatto sugli zuccheri nel sangue, si potrebbero prediligere alcuni alimenti specifici. Degli esempi gustosi li abbiamo indicati nell’articolo: “Le 3 formidabili colazioni che fanno abbassare velocemente la glicemia in modo naturale”. Sfruttando alcune valide alternative, si potrà badare alla salute senza rinunciare al gusto.

Approfondimento

Mezzo cucchiaino di questa spezia abbassa rapidamente glicemia alta e grassi nel sangue