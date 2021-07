Gli effetti che molte spezie di uso comune possono procurare al nostro organismo sono davvero straordinari. In alcuni casi ne basta davvero una piccola percentuale da aggiungere ai pasti per far sì che si possano regolare alcuni valori ematici critici. Parliamo ad esempio dei livelli di zuccheri nel sangue o di grassi che contribuiscono alla formazione del colesterolo cattivo.

Le proprietà

Una delle spezie dalle enormi proprietà benefiche per l’organismo è la cannella. Mezzo cucchiaino di questa spezia abbassa rapidamente glicemia alta e grassi nel sangue. Tra le proprietà che si riconoscono ala cannella vi sono quelle ipoglicemizzanti e ipolipemizzanti come confermano diversi studi scientifici in merito. Questa spezia dal sapore unico e inconfondibile si presta molto bene in cucina per la realizzazione di numerose pietanze. Tale facilità d’uso si coniuga molto bene dunque con gli effetti benefici che la cannella ha sull’organismo.

In che maniera agisce la cannella sul corpo? Aggiungendo una spolverata di cannella durante i pasti, circa 2 grammi, è possibile rallentare lo svuotamento gastrico. Questo significa che nell’organismo si attenua l’aumento di glucosio che solitamente si verifica successivamente ai pasti. Ciò accade perché la cannella attacca gli zuccheri riducendo l’assorbimento ematico degli stessi e limitando il cosiddetto “picco glicemico”. Inoltre, essa agisce sul metabolismo epatico del glucosio attraverso la sintesi di alcuni enzimi favorendo un controllo di zuccheri a livello ematico. Ciò è possibile perché alcune componenti della cannella agiscono sull’organismo come fa l’insulina. Per tale ragione l’effetto è un visibile contenimento della diffusione di zuccheri nel sangue.

Per inserire questa spezia nella propria dieta, è possibile aggiungerla alle pietanze oppure utilizzarla al posto dello zucchero in alcune ricette. È possibile utilizzare anche la polvere di cannella per aromatizzare delle bevande o delle salse. Inoltre, è possibile aggiungerla alla propria colazione per iniziare la giornata con i cibi più adatti a limitare l’impatto della glicemia. Alcuni suggerimenti utili per la colazione ipoglicemica li abbiamo forniti nell’articolo: “Le 3 formidabili colazioni che fanno abbassare la glicemia velocemente e in modo naturale senza spendere troppi soldi”.

