Le azioni Sogefi potrebbero o essere all’inizio di un forte rialzo o di un forte ribasso. Questo è quanto scrivevamo a inizio luglio quando le quotazioni del titolo erano in bilico. In quell’occasione avevamo indicato in area 1,342 euro il supporto chiave da monitorare per le settimane successive. La rottura ribassista c’era stata, ma non aveva avuto un grosso impatto sull’andamento del titolo, visto che il ribasso si era limitato a un -10%.

L’immediata reazione al rialzo, poi, aveva fatto scattare la proiezione rialzista che, però, anche in questo caso, non ha avuto un forte impatto sull’andamento del titolo. Quindi, la fase direzionale sul titolo Sogefi è durata poco e adesso si attende qualche indizio per capire la futura tendenza. Anzi, in questo caso ci troviamo in una situazione abbastanza complessa visto che le quotazioni sono bloccate all’interno dell’intervallo di prezzo 1,346 euro – 1,454 euro.

A questo punto solo la rottura di uno di questi dei livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura dove vediamo che il I obiettivo di prezzo si trova in area 1,644 euro, mentre gli obiettivi successivi si trovano in area 2,125 euro (II obiettivo di prezzo) e 2,6 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, il I obiettivo di prezzo si trova in area 1,05 euro, mentre quelli successivi si trovano in area 0,626 euro e 0,2 euro.

Dal punto di vista dei multipli di mercato lo scenario più favorito è quello rialzista. La società, infatti, è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.36 volte il suo fatturato. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 30 giugno a quota 1,37 euro in ribasso del 2,42% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale