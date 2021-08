Alcuni particolari nutrienti che si assumono per mezzo dell’alimentazione possono determinare un importante effetto benefico sull’organismo. Attualmente, le numerose evidenze scientifiche mostrano quanto l’intestino svolga un ruolo fondamentale nella conservazione di un sistema di difesa a protezione dell’intero organismo. Ecco perché molti ricercatori stanno compiendo degli studi approfonditi sul microbiota e sui fattori che generano uno squilibrio intestinale. In tale ottica, sappiamo che esistono degli alimenti “amici” dell’intestino che si possono facilmente inserire nella dieta seguendo le indicazioni mediche o specialistiche. Potenziano il sistema immunitario e sbloccano l’intestino i cibi ricchi di queste preziose sostanze e di seguito vediamo di cosa si tratta.

Quali sono le sostanze che possono far bene alla salute secondo la scienza

I probiotici, come suggerisce il termine stesso, sono dei microrganismi vivi a “favore della vita”. Tali sostanze, normalmente presenti nel nostro intestino, si costituiscono prevalentemente di batteri dando origine alla più nota flora intestinale. Questi microrganismi sono talmente importanti per la salute dell’intestino e dell’organismo in generale tanto che possono influenzare i meccanismi immunitari e infiammatori nel corpo.

Una simile complessità si associa spesso a stati di alterazione che si riflettono a livello del microbiota intestinale provocando malessere o disturbi nel corpo. Al riguardo, un recente studio dell’Università di Bari ha messo in evidenza proprio le associazioni tra la microflora intestinale, i probiotici e il sistema immunitario. I ricercatori hanno supportato l’ipotesi secondo la quale si possano studiare nuove strategie terapeutiche approfondendo l’indagine su simili aspetti interattivi. Sebbene le ricerche restino ancora aperte in tale direzione, il crescente interesse della scienza impone una profonda riflessione su simili connessioni.

Potenziano il sistema immunitario e sbloccano l’intestino i cibi ricchi di queste preziose sostanze

Come sappiamo, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute della persona. Non a caso, in precedenza abbiamo indicato quali sono i cibi che aumentano il rischio di cancro a intestino e colon.

Alcuni alimenti, in ragione della loro composizione, sono particolarmente ricchi di probiotici e potenzialmente benefici per la salute. Si tratta prevalentemente di cibi fermentati che possono influenzare positivamente l’intero ecosistema intestinale. Tra questi troviamo il kefir, il tè kombucha, il miso, il cavolo cappuccio fermentato e lo yogurt. Lo yogurt, in particolare, si presta bene per la colazione ideale per sgonfiare la pancia e rimettere in salute l’intestino.

Essendo ricchi di probiotici, questi cibi possono influenzare positivamente la salute dell’intestino e avere anche degli effetti indiretti sul sistema immunitario. Dosi e quantità di assunzione è preferibile che si adeguino sempre alle indicazioni del proprio medico o specialista della nutrizione. Associando un’alimentazione sana ad uno stile di vita equilibrato e non sedentario, la ricetta della longevità potrebbe non essere più un segreto per molti.

