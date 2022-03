Cosa preparare per cena? Un dubbio amletico molto ricorrente, soprattutto quando si ha poco tempo, si è stanchi o semplicemente non abbiamo molto in frigo da poter utilizzare.

La frittata, in questi casi, è sempre un asso nella manica che in cucina vale più dell’oro. Può bastare anche un solo uovo e un pizzico di sale per creare un secondo piatto facile e veloce e accontentare tutta la famiglia in un attimo. Quando in casa troviamo anche qualche verdura o qualche ortaggio, pronto per essere consumato, allora la frittata può diventare davvero un vero capolavoro ricco di bontà.

Come questa frittata di mele da cuocere sia in padella che al forno. Una ricetta che non ci si aspetta, ma che è l’ideale per assaporare golosi momenti di piacere

Chi pensa che la frittata debba per forza essere cotta in padella sbaglia di grosso. Ecco, ad esempio, una ricetta golosa da fare in poco tempo con zucchine e pomodori.

La preparazione di oggi è sempre cotta al forno ma si presenta decisamente più particolare.

Difatti, sembra un plumcake questa sfiziosissima e alta frittata di zucchine che si cucina in 10 minuti. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

4 uova;

400 g di zucchine;

2 cucchiai di parmigiano;

sale, pepe e basilico.

Sembra un plumcake questa sfiziosissima e alta frittata di zucchine al forno pronta in 10 minuti per una cena veloce. Procedimento

Per preparare questa frittatina golosa, bisognerà lavare e pelare le zucchine, poi tagliarle a rondelle sottili.

In una ciotola, sbattere le uova intere, poi aggiungere il parmigiano, qualche foglia di basilico spezzettato, il sale ed infine anche una bella spolverata di pepe. Mescolare tutti gli ingredienti e poi unire le zucchine crude tagliate a rondelle.

A questo punto, prendere uno stampo da plumcake rivestirlo di carta da forno e versare il composto di uova e zucchine al suo interno. Livellare con un cucchiaio e far cuocere per circa 10 minuti alla temperatura di 180°C. Una volta cotta, questa frittata avrà le sembianze di un classico plumcake. Sarà alta e dalla forma rettangolare.

A questo punto, non ci resterà che impiattare e servire. Gli ospiti resteranno senza parola.

Dunque, ecco come una ricetta semplicissima potrà salvare la cena in modo veloce ed anche un po’ scenografico.

