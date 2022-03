In tanti lo cucinano in forno, ma in realtà il modo più veloce per cuocere questo amatissimo pesce ricco di vitamine e omega 3 è un altro

Quante volte bisogna mangiare il pesce a settimana? Gli esperti del CREA hanno dato una risposta precisa a questa domanda: almeno due o tre volte.

È un alimento ricco di nutrienti molto importanti per la nostra salute. Dalle proteine nobili, fino agli agli omega 3 e a numerose vitamine. Tuttavia, non è molto semplice da cucinare. Spesso c’è bisogno di pulirlo, operazione che causa dispendio di tempo ed energie. In realtà, è possibile trovare delle soluzioni capaci di far risparmiare minuti preziosi e di passare davvero poco tempo davanti ai fornelli.

Uno dei pesci più noti e apprezzati è il salmone. In tanti lo cucinano al forno, ma in realtà il modo più veloce per cuocerlo è in padella. Seguendo il procedimento che vedremo, sarà pronto in appena 10 minuti di tempo.

Ingredienti per 4 persone

4 tranci di salmone;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo;

vino per sfumare;

pepe;

sale.

In tanti lo cucinano in forno, ma in realtà il modo più veloce per cuocere questo pesce proteico e ricco di omega 3 è un altro

In una padella, scaldare un filo di olio extravergine di oliva assieme ad uno spicchio d’aglio. Aggiungere i tranci di salmone e farli rosolare un minuto per lato. Insaporire con del prezzemolo tritato, sale e pepe e sfumare con del vino bianco secco.

Far cuocere i tranci un altro paio di minuti per lato. Attenzione a rispettare i tempi di cottura. È importante affinché il salmone sia morbido e succoso al punto giusto. Servirlo ancora caldo, accompagnandolo con un contorno di verdure a proprio piacimento, come questa verza stufata.

Le proprietà del salmone

Come gran parte del pesce, il salmone è un pesce grasso ricco di proteine cosiddette nobili e di omega 3, nonché di diverse vitamine (B6, B12, tiamina, niacina) e sali minerali, principalmente selenio e fosforo.