Non serve rinunciare al gusto quando si ha poco tempo. Basta con panini volanti e insalate confezionate. Per portare in tavola ricette facili, buone e molto sbrigative, ecco 3 idee sfiziose di secondi piatti che possono cambiare la giornata.

Queste ricette sono golose, ma anche di semplice preparazione. Ideali per arricchire il pranzo o la cena in un batter d’occhio.

Che sia di carne o di pesce, il secondo piatto deve essere accompagnato da un contorno all’altezza. Per questo motivo, suggeriamo queste classiche patate al forno che conquisteranno tutti con un gusto speziato.

Basteranno 2 minuti. Una volta messe in forno, potremmo dedicarsi alla preparazione del nostro secondo piatto.

Prima di presentare 3 ricette super veloci, suggeriamo anche questi golosissimi medaglioni di patate e funghi che faranno impazzire grandi e piccini dopo un solo assaggio.

A questo punto, ecco 3 idee sfiziose di secondi piatti pronti in 10 minuti per cucinare un pranzo o una cena veloce

Non ci resta che scegliere quella che più ci piace. Partiamo dalla prima ricetta. Perché non servire dei succulenti filetti di merluzzo, avvolti in gustose fette di pancetta? Un piatto talmente buono da farci leccare i baffi.

Ingredienti

800 g di filetti di merluzzo;

8 fette di pancetta;

1 spicchio d’aglio;

1 rametto di timo (facoltativo);

vino bianco q.b.;

sale, olio e peperoncino q.b.

Preparazione

Prendere i filetti di merluzzo surgelato e tagliarli in pezzi più piccoli. Cospargerli con un po’ di sale e avvolgerli con una fetta di pancetta.

A questo punto, in una padella antiaderente, far soffriggere l’aglio con un filo d’olio. Adagiare i pezzetti di pesce e far cuocere. Eliminare l’aglio e sfumare con un po’ di vino. Aggiungere anche le foglioline di timo e una spolverata di peperoncino. Ed ecco che questo secondo meraviglioso sarà pronto in 10 minuti.

Pollo alle olive: un secondo facile, facile

Preparare il pollo alle olive è davvero semplice. Si consiglia di prendere le coscette di pollo, ma anche gli straccetti non saranno niente male.

In una padella antiaderente far rosolare le coscette con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Sfumare con un po’ di vino bianco e lasciar cuocere con il coperchio. Quasi alla fine della cottura, togliere l’aglio e aggiungere una manciata di olive nere e verdi, denocciolate. Far insaporire ancora qualche istante e servire.

Frittata di cipolle: un grande classico

La frittata di cipolle fa parte delle ricette più veloci della tradizione.

Per 4 persone, serviranno:

3 cipolle;

4 uova;

sale, olio q.b.

1 cucchiaio di grana grattugiato.

Procedimento

Affettare le cipolle in modo sottile. Poi, in una padella antiaderente, farle soffriggere con un filo d’olio. Spegnere non appena appariranno dorate.

In una ciotola sbattere le uova intere e aggiungere un pizzico di sale e il formaggio grattugiato. Bisognerà, poi, versare il composto sulle cipolle e far cuocere per qualche minuto. Possibilmente con il coperchio.

