Se dico frittata cosa vi viene in mente? Ovviamente, uova sbattute, condimento ed infine olio. Ebbene, in questo articolo vi mostriamo una versione leggermente più light della classica frittata cotta in padella. Ma oltre ad essere più salutare, cuocere la frittata in forno, per molti, rappresenta anche una tecnica più pratica. Il motivo? Con la cottura in forno non avrete bisogno di girare la frittata per farla cuocere su entrambi i lati.

Inoltre, l’impasto resterà più soffice rispetto alla tradizione asciugatura in padella. Passiamo subito alla ricetta per preparare un’eccellente frittata zucchine e pomodorini cotta al forno.

Ingredienti

3 uova;

2 zucchine;

12 pomodorini;

Parmigiano grattugiato;

Sale e pepe q.b.

Hai mai pensato di cuocere la frittata al forno? Preparazione

Preparare la frittata di zucchine e pomodorini sarà un gioco da ragazzi. Prendete le zucchine, lavatele e tagliatele a rondelle, poi prendete anche i pomodorini, lavateli e tagliateli a metà. In una ciotola, inserite le uova e subito dopo anche le zucchine. Mescolate delicatamente e aggiungete il parmigiano grattugiato, poi condite con un pizzico di sale e pepe. Infine, versate anche una metà dei pomodorini.

Accendete il forno e programmatelo a 175°. Aspettate che si riscaldi. Intanto, prendete una tortiera dal diametro di circa 24 cm e spalmate con le dita una noce di burro. Se non amate utilizzare il burro, potete tranquillamente optare per un foglio di carta da forno. Successivamente, versate il composto della vostra frittata all’interno dello stampo. Aggiungete anche i pomodorini avanzati e livellate con una forchetta. Infornate e fate cuocere per circa 15 minuti. Una volta cotta, sfornate la frittata di zucchine e pomodorini e lasciate intiepidire prima di servire ai vostri ospiti.

