A colazione, pranzo o cena, la frittata di mele rallegra la tavola in poche mosse.

Una preparazione che affonderebbe le sue radici nella tradizione trentina.

Sicuramente, quando si parla di frittata, la prima cosa a cui pensiamo è alle uova. Ci viene in mente la classica ricetta salata, cotta in padella, che ha fatto impazzire intere generazioni.

Mai pensato di cuocere la frittata al forno? Una vera delizia da provare assolutamente. Ecco tutti i passaggi consigliati dagli chef per servire un piatto perfetto.

Oltre alle uova, l’altra protagonista di questa sera è la mela. Incredibilmente buona e succosa, la mela è una ricchezza. Reperibili tutto l’anno, sono un vero portento in cucina. Inoltre, sono anche ricche di sostanze nutritive, come vitamine, calcio, potassio e ferro.

In linea di massima, possiamo dire che ogni mela contiene solo 64,5 calori. Oltre al fatto che è formata dal 4% di proteine, il 2% di lipidi e il 94% di carboidrati.

Ci sono tantissime specie di mele, ma questa in particolare sembrerebbe utilissima per circolazione, pelle e capelli. Insomma, le mele così come le uova sono diventate indispensabili nella nostra vita. Ed è per questo che insieme diventano ancora più deliziose. Difatti, una volta provata questa ricetta, potremmo dire di non aver mai provata una frittata di mele così buona.

Il procedimento è molto semplice, gli ingredienti sono pochi e la spesa per preparare questi dolcetti sarà minima. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti 4 persone

2 uova;

2 mele;

120 ml di latte;

60 g di farina;

30 g di burro;

30 g di zucchero;

cannella;

zucchero a velo q.b.

Mai provato una frittata di mele così buona, in padella o al forno è perfetta per golosi momenti di piacere. Procedimento

Per prima cosa bisognerà sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti, massimo di 2 centimetri. Prendere le uova e separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve gli albumi e lasciarli da parte.

In un’altra ciotola mescolare i tuorli con il latte. Poi, incorporare la farina setacciata, lo zucchero e infine una spolverata di cannella. A questo punto incorporare gli albumi e mescolare dal basso verso l’alto.

Infine, far sciogliere il burro in una padella e rosolare le mele. Dopo un paio di minuti versare il composto e far cuocere con il coperchio a fiamma bassa per 5 minuti.

Ed ecco che la frittata prenderà forma. Girare un paio di volte per far cuocere in modo omogeneo. Per la cottura al forno, invece, versare l’impasto in una pirofila e far cuocere a 160°.