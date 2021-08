La cucina italiana è forse una delle migliori al mondo per quanto riguarda i piatti di pesce. Per esempio qualche giorno fa abbiamo scoperto che bastano 2 ingredienti e un bicchiere di prosecco per dare alle cozze un gusto sensazionale. Ma ci sono alcuni prodotti e animali da cui dovremmo prendere le distanze. O almeno dovremmo imparare a mangiarli nel modo corretto. Oggi parleremo proprio di uno di essi: la sarpa salpa.

Sembra incredibile ma questo comune pesce dei nostri mari può causare forti allucinazioni

La sarpa salpa è un pesce comunissimo nel mar Mediterraneo e nelle zone orientali dell’Oceano Atlantico. È facilmente riconoscibile dalle strisce color oro presenti sui fianchi e nei Paesi Arabi è nota come “il pesce dei sogni”.

E il motivo è davvero incredibile. Sembra che mangiando la testa di questo pesce si possa incappare in effetti allucinogeni simili a quelli dell’LSD. Un aspetto noto fin dai tempi degli Antichi Romani che spesso servivano la salpa, testa compresa, nelle feste più sfrenate.

In realtà non è tutto il pesce a causare questi effetti, ma solo la testa. E a provare a dare una spiegazione a questo strano fenomeno ha provato anche la biologia marina. Una ricerca scientifica del 2012 ipotizza che gli effetti allucinogeni della sarpa salpa derivino dalle sue abitudini alimentari. In particolare dal consumo di alghe come la Posidonia Oceanica che ne aumenterebbe la tossicità delle carni.

Ecco perché sembra incredibile ma questo comune pesce dei nostri mari può causare forti allucinazioni.

Come mangiare correttamente la sarpa salpa

Per evitare rischi e spiacevoli sorprese dovremmo sempre evitare di mangiare la testa di questo pesce. Tutte le altre parti sono perfettamente commestibili e vengono servite in tutti i ristoranti del mondo.

Anzi. La sarpa salpa ha ottime proprietà nutrizionali. È ricca di omega 3, di iodio e vitamina D, sostanze fondamentali per preservare i tessuti dall’invecchiamento e prevenire moltissime patologie. In più è un pesce molto magro e possiamo inserirlo tranquillamente in una dieta povera di grassi.

Tra le migliori e più gustose ricette ci sono la salpa al cartoccio e la salpa al forno. Due metodi di cottura che manterranno intatte tutte le proprietà nutrizionali. Se siamo particolarmente amanti delle spezie possiamo condirla con peperoncino o curry per esaltarne il sapore e creare dei piatti davvero unici.

