Ci sono alimenti e pesci dei nostri mari che spesso tendiamo a ignorare preferendo grandi classici come il tonno, il pesce spada e l’orata. Ma si tratta di un grave errore. Oggi noi di ProieizionidiBorsa parleremo di un pesce azzurro davvero straordinario e dalle incredibili proprietà nutritive: la lampuga. E quasi nessuno sa che questo pesce spesso snobbato è fenomenale per abbassare il colesterolo e migliorare la vista.

La lampuga e i suoi valori nutrizionali

La lampuga, o “capone” come viene chiamata in alcune zone d’Italia, è un pesce azzurro molto diffuso nei nostri mari. Ma oltre a essere uno dei più buoni e la base di moltissime ricette, è un incredibile fonte di vitamine, minerali e Omega-3.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Inserire la lampuga nella dieta ci porterà enormi benefici per la vista e per il controllo del colesterolo. Questo pesce è infatti ricchissimo di Vitamina A e di elementi come fosforo, magnesio e potassio. La prima preserva la salute delle retine e degli occhi. I secondi potenziano le funzioni cerebrali e ci mettono al riparo dai radicali liberi.

La lampuga è anche ricchissima di Omega-3, ovvero quegli elementi utili a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo e a preservare l’apparato cardiocircolatorio.

Quasi nessuno sa che questo pesce spesso snobbato è fenomenale per abbassare il colesterolo e migliorare la vista: come cucinare la lampuga

La lampuga è ottima sia cucinata al forno che come condimento per la pasta. E tra le cucine regionali in cui va per la maggiore c’è quella siciliana. Per cucinare i filetti di lampuga alla siciliana ci servirà soltanto un kg di pesce. A questi aggiungeremo capperi, aglio, cipolla, pomodorini, olive e prezzemolo come condimento.

Puliamo e tagliamo la lampuga a filetti. Nel frattempo mettiamo a soffriggere in una padella un trito di aglio e cipolla a cui aggiungeremo via via gli altri condimenti. Dieci minuti sul fornello a fuoco basso e inseriamo il pesce. Regoliamo di olio e sale, completiamo la cottura e serviamo aggiungendo una spruzzata di prezzemolo tritato.

Approfondimento

Per scoprire altre ricette a base di pesce che possono portare grandi benefici alla salute consigliamo la lettura di:

“ecco come cucinare il burger più sano del mondo, perfetto per cuore e cervello”